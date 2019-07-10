Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений по утечке данных пользователей

Роскомнадзор направит письмо в интернет-магазин Ozon для получения разъяснений от компании относительно появившейся в прессе информации об утечке около полумиллиона логинов и паролей от аккаунтов пользователей.

«Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронной почты и пароли более 450 тыс. аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе. Тот факт, что Ozon своевременно не предупредила о возникшей опасности, ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина»,— сообщили журналистам в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно о появлении в конце 2018 года сводной базы логинов и паролей от аккаунтов пользователей Ozon в открытом доступе в интернете. Как заявили в компании, в 450 тыс. обнародованных логинов и паролей число данных, принадлежащих пользователям компании, не превышает нескольких процентов, а большинство обнаруженных аккаунтов — неактивные.

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