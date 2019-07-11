Интернет-торговле выписывают рецепт

Онлайн-ритейлеры настаивают, что новая версия законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами учитывает интересы только аптечных сетей и просят спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить требования. Интернет-компании считают необходимым легализовать онлайн-торговлю рецептурными препаратами и разрешить доставку обычным курьерам, а не исключительно фармацевтам, как сейчас предусмотрено в законопроекте. Депутаты не против пойти навстречу, вопреки позиции аптечных сетей.

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК, куда входит Rambler, Mail.ru Group и Ozon.ru) направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением поправок к нынешней версии законопроекта о дистанционной торговле лекарствами. Она предусматривает легализацию онлайн-продаж безрецептурных препаратов с 2020 года с доставкой фармацевтами и медработниками. Причем доставка возможна только в пределах того муниципального образования (это может быть район города, округ, поселок и т. д.), в котором находится аптека, осуществляющая продажу.

Интернет-компании считают норму о доставке исключительно фармацевтами избыточной, следует из письма (его копия есть у “Ъ”). В нем отмечается, что от производителя до аптеки препараты доставляются без сопровождения фармацевтами, но с соблюдением всех условий транспортировки. Эти требования уже давно умеют соблюдать и интернет-магазины, отработавшие аналогичные технологии на продуктах питания. Аптечные сети и так испытывают кадровый голод, отмечается в письме.

Глава кластера «Электронная коммерция» РАЭК Иван Кургузов подтвердил “Ъ” подлинность письма и отметил, что ответ ассоциация не получила. В то же время, по данным господина Кургузова, большинство депутатов Госдумы, занимающихся разработкой законопроекта, а также представителей различных министерств и ведомств согласны, что норма о доставке только фармацевтами должна быть исключена.

Также интернет-компании считают необходимым предусмотреть возможность дистанционной торговли рецептурными препаратами. Как рассказал “Ъ” директор по связям с органами власти Ozon Сергей Кучушев, предполагается составить список конкретных рецептурных препаратов, доступных для онлайн-продаж.

Гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов признает, что розничный сегмент фармрынка уже не первый год страдает от нехватки провизоров и фармацевтов. Тем не менее он считает, что доставку должны осуществлять только специалисты с фармацевтическим образованием, так как «это вопрос безопасности». Господин Филиппов добавляет, что не все пункты выдачи заказов, в том числе постаматы, смогут соблюсти нормы хранения лекарственных средств, даже если заказ доставлен туда с соблюдением всех требований логистики. Норму о том, что доставка возможна только в пределах муниципального образования, где находится аптека, Александр Филиппов считает недостаточной. Он отмечает, что Росздравнадзор обладает полномочиями проводить проверки только в аптеках, а вопрос, кто проконтролирует соблюдение всех требований при транспортировке лекарств, остается открытым.

Тем не менее в Госдуме склоняются к принятию решения в пользу интернет-компаний. Так, член комитета по охране здоровья Госдумы депутат Александр Петров заявил “Ъ”, что доставка лекарств исключительно специалистами с фармацевтическим образованием действительно сделает закон неработающим. По его мнению, в случае необходимости фармработник может объяснить, как принимать лекарство, дистанционно. Депутат отмечает, что целью документа является легализация онлайн-торговли, которая по факту уже существует. Он также считает необходимым разрешить и доставку за пределами муниципального образования, в котором находится аптека, и онлайн-торговлю определенной категории рецептурных препаратов. Господин Петров заверил, что окончательное решение по всем этим вопросам будет принято уже на следующей неделе.

Мария Котова