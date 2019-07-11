Суд сдвинул границы вагонов

Суд первой инстанции заключил, что ФАС необоснованно запретила Первой тяжеловесной компании (ПТК) покупать группу «Промышленные активы». ФАС аргументировала запрет тем, что существует отдельный рынок перевозок в инновационных полувагонах и на нем структуры ПТК доминируют, а сделка это усугубит. Но суд счел, что границы товарного рынка определены неверно. А на более широком рынке полувагонов в целом доля двух компаний не превысит 10%. Эксперты согласны с судом, считая позицию ведомства необоснованной и предвзятой. Но ФАС уже подала апелляцию и собирается идти в споре до конца.

Арбитражный суд Москвы встал на сторону группы ИСТ Александра Несиса в споре подконтрольной ей и ее партнерам Первой тяжеловесной компании с ФАС. Служба запретила ПТК покупать «Промышленные активы» Андрея Лебедева.

ПТК создана в 2016 году Сергеем Генераловым на основе «Нитрохимпрома» и «Восток1520» (сейчас «Нитрохимпром» за периметром ПТК: его весной купила СУЭК). В 2018 году господин Генералов решил выйти из бизнеса, и после серии сделок к зиме этого года владельцами ПТК стали группа ИСТ и дружественные ей инвесторы. По итогам 2018 года у «Восток1520» объем перевозок составил 47,8 млн тонн, грузооборот — 200 млрд ткм, парк — 36,6 тыс. единиц. В «Промышленные активы» входят оператор «ВМ-Транс» и сервисная компания ТВМ. У «ВМ-Транса» — 13,6 тыс. вагонов.

В конце 2018 года у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) возникла концепция создания операторского дивизиона. Его основой должна была стать ПТК, которую ГТЛК планировала купить после того, как та, в свою очередь, приобретет «Промышленные активы» и интегрирует их в свой состав. В целом ПТК в этой конфигурации оценивалась в 71,7 млрд руб.

«ПТК-Холдинг», управляющая компания ПТК, осенью 2018 года обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% «Промышленных активов». Но 10 декабря служба отказала на основании того, что ПТК является доминирующим субъектом на рынке инновационных полувагонов (с повышенной нагрузкой на ось 25 тс), а сделка только усилит доминирование.

Однако, заключил суд, анализ аналитического отчета ФАС (его служба обязана составлять, описывая товарный рынок) показал: ведомство «нарушило порядок определения продуктовых и географических границ товарного рынка», что «привело к необоснованному сокращению количества участников рынка, искажению данных об объеме товарного рынка, завышению доли заявителя и, как следствие, необоснованному выводу о наличии у него доминирующего положения». Суд не нашел принципиальных преимуществ, делающих невозможным заменить при необходимости инновационные вагоны на обычные, склонившись к мнению, что нужно считать общую долю компаний на рынке полувагонов, которая в случае сделки не превысит 10%: 7,1% — у «Восток1520», 2,6% — у «ВМ-Транса».

В группе ИСТ “Ъ” сообщили, что удовлетворены позицией суда первой инстанции, вынесшего решение в пользу группы и тем самым «подтвердившего правоту ее аргументов». ФАС 9 июля подала апелляцию. В службе “Ъ” сообщили, что продолжат судебное разбирательство и «пойдут до конца».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что выделять парк с увеличенной осевой нагрузкой в самостоятельный рынок неоправданно, поскольку различия в тарификации и технических характеристиках с типовыми вагонами не влияют на их взаимозаменяемость: «Это как если бы каждая новая модель телефона или компьютера выделялась в самостоятельный рынок». По словам эксперта, проблемы на рынке, как правило, связаны не с монополизацией, которая «мерещится ФАС за каждым кустом», а с действиями недобросовестных или неэффективных собственников и операторов. «Позиция ФАС в отношении целого ряда последних сделок выглядит неестественной и предвзятой и дискредитирует службу в глазах участников рынка и госорганов»,— считает господин Бурмистров.

«Выделение тяжеловесных полувагонов в отдельный товарный рынок не имеет под собой оснований,— подтверждает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук.— У такой деятельности отсутствуют признаки отдельного товарного рынка, предусмотренные порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (220-й приказ ФАС). Есть один рынок — перевозок в полувагонах, и практика их использования, заключаемые контракты показывают, что инновационные и типовые вагоны в рамках этого рынка потребители не разделяют».

Наталья Скорлыгина