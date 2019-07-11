«Магнит» заправит автомобилистов

Розничная сеть «Магнит» и АЗС «Татнефть» запустили совместный проект в Краснодарском крае. Первые два магазина открылись на трассе М4 «Дон» по дороге на побережье. Ультрамалый формат магазинов ритейлера площадью от 50 до 150 квадратных метров включает в ассортимент продукты и товары первой необходимости. Представители обеих компаний рассчитывают на рост трафика и расширение каналов продаж. Аналитики называют проект очередной попыткой «Магнита» улучшить финансовое состояние и считают, что кардинально результаты симбиоза с «Татнефтью» не изменят положение ритейлера.



Розничная сеть «Магнит» и АЗС «Татнефть» запустили совместный проект, суть которого — расширить каналы продаж и привлечь дополнительный трафик для обеих компаний.

По их оценкам, каждый четвертый посетитель АЗС попутно приобретает товары в магазине. В настоящий момент открылось два магазина, оба расположены на территории Краснодарского края, на трассе М4 «Дон». «Ультрамалый формат магазинов площадью от 50 до 150 квадратных метров позволит посетителям автозаправочных станций просто и быстро приобретать нужную продукцию»,— заявили в компании «Магнит», уточнив, что покупателям предложат самый востребованный ассортимент: напитки, выпечку, расширенный выбор непродовольственных товаров. Директор направления «Магазины „у дома“ и ультрамалые форматы» розничной сети «Магнит» Олег Сиднин пояснил, что компания в рамках пилотного проекта ожидает получить синергию за счет наработанного трафика на АЗС «Татнефти» и экспертизы «Магнита» в продажах. Господин Сиднин также сообщил, что во время тестирования ритейлер планирует до конца июля открыть еще два магазина в Краснодарском крае, затем аналитики компании проанализируют востребованность услуги, после чего вместе с партнерами будет принято решение о развитии проекта.

По словам начальника отдела нетопливного бизнеса управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Булата Киямова, доход в категории «Кафе» занимает лидирующую позицию на АЗС. «Доход от одной чашки кофе, по данным за 2019 год, эквивалентен 15 литрам топлива. Одним из направлений развития нетопливного бизнеса является сотрудничество с известными торговыми сетями или сетями быстрого питания, что позволяет расширить перечень предоставляемых услуг и привлечь на АЗС новых клиентов»,— считает господин Киямов.

Представитель компании Ринат Салаватуллин также рассказал „Ъ-Кубань“, что заправки, на территории которых открылись магазины, расположены в поселках Молькино и Верхнебаканский. По его словам, предполагалось, что стоимость товаров в этих магазинах будет совпадать с ценами в остальных «Магнитах», однако вопросом ценообразования будет заниматься ритейлер. «На территории Краснодарского края работает девять наших заправок — скоро магазины откроются еще в трех»,— сказал господин Салаватуллин. Он добавил, что инвестиций компании в этот проект не было. «С предложением совместной работы к нам вышел ритейлер, идея нам понравилась. Сеть, безусловно, вкладывает инвестиции в это проект, но какие, я не знаю. С нашей стороны инвестирования не предполагалось»,— уточнил представитель «Татнефти». В компании «Магнит» не стали комментировать размер инвестиций.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, чистая прибыль ритейлера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые три месяца 2019 года снизилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб., EBITDA снизилась на 6,5% до 19,1 млрд руб., чистый долг по состоянию на 31 марта вырос до 182,6 млрд руб.

Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев считает, что два пилотных магазина не настолько большой прирост в торговых площадях и выручке, чтобы радикально улучшить положение крупной торговой сети.

«АЗС — это точка с неплохим потоком покупателей, но средний чек здесь будет небольшим. Польза от сотрудничества в развитии такого симбиоза АЗС и торговой сети будет для обеих компаний, однако кардинально ситуацию не изменит»,— сказал господин Калачев.

Аналитики ИК «Фридом Финанс» отмечают, что две самые крупные российские продуктовые сети — «Магнит» и X5 продолжают развиваться, делая ставку на совершенно разные маркетинговые форматы. «Если Х5 сосредоточилась на нескольких конкретных форматах, ранжированных по размеру торговой площади, то „Магнит“ продолжает эксперименты, приспосабливая свои магазины под локацию торговой точки. Совместный проект с „Татнефтью“ — попытка найти себя на рынке на фоне очередных кадровых перестановок в менеджменте. Однако мы считаем, что коренным образом повлиять на финансовые результаты кооперация с „Татнефтью“, конечно же, не сможет»,— считают аналитики компании. По их мнению, для того, чтобы «Магнит» мог наращивать выручку темпами, сопоставимыми с X5, компании необходимы структурные изменения, прежде всего — в логистике, планировании, поставках скоропортящейся продукции, управлении товарными запасами.

Елена Рыжкова