Экспрессу не дали разогнаться

Дневной железнодорожный экспресс Уфа — Самара — Саратов был отменен спустя три года после запуска поезда. Маршрут изначально запускался с расчетом на перевозку туристов. Руководство Куйбышевской железной дороги объяснило отмену поезда недостаточным спросом на данное направление и «оптимизацией» маршрутов. Эксперты сомневаются в возможности рентабельности дневных экспрессов в регионах, однако считают важным появление таких поездов.

Недостаточный спрос на дневной экспресс Уфа — Самара — Саратов стал основной причиной отмены маршрута, рассчитанного в том числе и на туристов. При этом, по данным ОАО «РЖД», в целом по стране рост пассажиропотока на дневных экспрессах в первом полугодии 2019 года составил 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дневной экспресс Уфа — Самара — Саратов был запущен 10 июня 2016 года. Идею скоростного поезда поддержали в Госкомтуризма Республики Башкортостан. Планировалось, что запуск первого железнодорожного экспресса из столицы республики в направлении Самары и Саратова сыграет значимую роль в развитии внутреннего туризма, в частности — событийного и делового. Интерьер вагонов с местами для сидения был украшен фотографиями достопримечательностей городов, через которые следует состав. Также пассажирам раздавались бесплатные буклеты и туристические карты Уфы, Самары и Саратова. В 2017 году экспресс стал частью проекта «Вагон знаний» с интерактивной программой для путешествующих школьников. В поезде было семь вагонов — пять с местами для сидения, один плацкартный вагон и один купейный штабной вагон для людей с ограниченными возможностями здоровья. За первый год работы экспресс перевез 200 тыс. пассажиров.

С момента запуска дневного экспресса Уфа — Самара — Саратов несколько раз корректировался список остановок по пути следования. Летом 2017 года было принято решение изменить маршрут следования поезда из Самары в Саратов. Экспресс перестал ездить через Сызрань, его пустили по железнодорожной ветке через Пугачев, Балаково и Вольск. Для жителей этих городов Саратовской области данный маршрут был единственной возможностью добраться домой из Самары и обратно железнодорожным транспортом по приемлемой цене и в дневное время. После отмены дневного экспресса в этом направлении следуют лишь проходящие поезда из Уфы и Челябинска до черноморских курортов. В них нет вагонов с сидячими местами, поэтому поездка обойдется недешево даже на небольшом расстоянии. К примеру, билеты в плацкартных вагонах от Самары до Балаково (около пяти часов в пути. — „Ъ“) обойдутся летом более 1 тыс. руб.

Дневной экспресс отвозил пассажиров из Самары до Саратова и Уфы за шесть с половиной и семь часов соответственно, что позволяло экономить лишь один-два часа в пути по сравнению с другими поездами. О возможности сокращения времени перевозки не сообщалось: в РЖД заявили, что запускать скоростные поезда типа «Ласточка» в этом направлении не ­планируется.

Несмотря на то, что суммарная численность населения агломераций Уфы, Самары и Саратова превышает 5 млн человек, эксперты считают, что доходность дневных экспрессов в регионах существенно ниже, чем у аналогичных маршрутов, курсирующих в Москву или Санкт-Петербург. «Для самоокупаемости такого маршрута заполняемость мест должна быть выше порога в 70%, а в регионах это не всегда достижимая цель. Если говорить о маршруте Уфа — Самара — Саратов, то отмена его в данном случае объяснима за счет очень большого расстояния между агломерациями и временем в пути. 7 часов для дневного поезда — это много. Также повлияла низкая заполняемость: поезд запускался с прицелом на перевозку туристов, но туристического бума так и не произошло. Последняя причина объясняется тем, что помимо железнодорожного сообщения между этими городами достаточно сильно развиты автомобильные перевозки, которые предлагают более гибкие условия и ценовые решения»,— уверен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что у региональных дневных экспрессов есть перспективы. «Проект стратегии развития компании „ФПК“ предусматривает переход на маркетинговую матрицу, состоящую из ячеек 4x4. В ней есть 4 продукта — дневной экспресс, традиционный поезд, ночной и туристический поезда, а также 4 класса обслуживания: эконом, бюджет, комфорт и бизнес. Результаты исследования, проведенного ВЦИОМ в рамках развития программы „Дневной экспресс“, показывают, что 47% респондентов заявили о готовности доплачивать за проезд на более быстром поезде повышенной комфортности. Кроме того, существует выраженный запрос на дальнейшее развитие скоростного сообщения в регионах: около половины пассажиров „Ласточек“ (48%) считают, что на их направлении недостаточно скоростных поездов, а 74% опрошенных пассажиров междугороднего транспорта в регионах, где нет скоростного сообщения, считают важным его появление. Примечательно, что и среди тех, кто сегодня не пользуется железнодорожным транспортом, более половины (55%) выразили запрос на его внедрение на своих направлениях. Это позволяет говорить о том, что с появлением скоростных поездов возможен рост числа пассажиров железнодорожного транспорта за счет категорий, которые прежде не учитывались»,— поясняет господин Сигал.

Дневные экспрессы — это скорые и скоростные поезда, курсирующие в дневное время и состоящие в основном из вагонов с местами для сидения. Их доля в общем объеме перевозок ОАО «ФПК» составляет 18,5%. По данным РЖД, на сегодняшний день курсируют 59 пар дневных поездов. На официальном сайте перевозчика среди них до сих пор указан отмененный экспресс Уфа — Самара — Саратов. В компании заявляют о регулярном расширении маршрутной сети таких поездов. Для повышения их доступности проводятся акции и распродажи билетов.

В настоящее время из Самары курсирует лишь один дневной экспресс до Пензы, запущенный в 2015 году. Об отмене этого маршрута речи пока не идет: поезд пользуется большой популярностью у жителей Пензы, Кузнецка и Сызрани. В рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации планируется организовать скоростное железнодорожное сообщение между двумя крупнейшими городами региона. Скоростная магистраль позволит добираться из Самары до Тольятти за один час — в два раза быстрее, чем сейчас. О дате начала реализации проекта пока не сообщается.

Андрей Сазонов