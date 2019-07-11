«Лаборатория Касперского» взяла Австралию в разработку

У «Лаборатории Касперского» возникли вопросы к законодательному регулированию на рынке Австралии. Компания опасается, что местный аналог «закона Яровой» сместит баланс «от пользователей и компаний в сторону правоохранительных органов», и подготовила предложения по улучшению документа. Закон может осложнить деятельность разработчиков софта, а его примеру могут последовать и другие страны Британского Содружества, подтверждают эксперты.

«Лаборатория Касперского» подготовила предложения к принятому в конце 2018 года в Австралии закону, требующему от интернет-компаний предоставлять спецслужбам возможность получать доступ к переписке пользователей, следует из документа, опубликованного на сайте парламента страны. Закон предусматривает штраф до 10 млн австралийских долларов (около $7 млн) и уголовное наказание за отказ предоставлять данные. Против регулирования и за его корректировку продолжают выступать многие крупные мировые IT-компании.

У «Лаборатории Касперского» есть офис в Австралии. В 2018 продажи компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 6% по сравнению с предыдущим годом. Это один из растущих регионов для компании на фоне проблем и снижения выручки на рынке Северной Америки. Общая выручка «Лаборатории Касперского» выросла на 4%, до $726 млн. В компании пока затрудняются оценить, как австралийский закон может повлиять на ее деятельность в регионе.

К 2020 году закон должен пройти оценку на предмет внесения в него правок. «Поскольку ранее мы направляли свои рекомендации, к нам обратились с предложением подготовить свою оценку закона. Как и другие игроки рынка, мы направили на рассмотрение второй пакет рекомендаций»,— подтвердил “Ъ” руководитель регионального направления «Лаборатории Касперского» Олег Абдурашитов. Он называет этот закон наиболее жестким по сравнению с аналогичным регулированием в США и Великобритании.

По словам господина Абдурашитова, австралийские компании уже говорят, что вынуждены переносить разработку или серверы из страны, чтобы иностранные заказчики не отказались от их услуг. Без усилий по сотрудничеству «баланс будет сильно смещаться от пользователей и компаний в сторону правоохранительных органов», что способствует «дальнейшей фрагментации интернета по линии госграниц», подчеркивает он.

«Закон может не просто осложнить деятельность разработчиков ПО, но и потенциально дать доступ неопределенному кругу лиц к интеллектуальной собственности компаний и в целом снизить доверие на рынке компьютерной безопасности. Участники рынка опасаются того, что пример Австралии подхватят другие страны Британского Содружества, а это уже весьма значительный рынок»,— рассуждает директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев.

В целом в законе нет ничего уникального с точки зрения юридического прецедента или реальной практики, некоторые мессенджеры уже передают сессионные ключи шифрования по запросу спецслужб, добавляет представитель компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев, «однако есть повод задуматься о его технической реализации».

Кристина Жукова