Активы Михаила Абызова не избежали серии арестов

У Михаила Абызова арестовали активы на сумму, вдвое превышающую вмененный ущерб. Стало известно, что Басманный суд заморозил почти €122 млн на счетах бывшего министра. По нынешнему курсу это свыше 8,5 млрд руб. При этом, как сообщила «Коммерсантъ FM» защита обвиняемого, решение принималось без адвокатов. Михаила Абызова подозревают в хищении 4 млрд руб. у сибирских энергокомпаний. О чем говорит решение суда? И получит ли когда-нибудь экс-министр доступ к своим активам? Выяснял Григорий Колганов.

Как сообщили в Басманном суде, вопрос об аресте принадлежащих Абызову почти €122 млн положительно решили еще 4 июля. Но защита бывшего министра узнала об этом лишь неделю спустя, от журналистов, посетовал в интервью «Коммерсантъ FM» Александр Аснис, один из адвокатов Михаила Абызова. Кроме того, по его словам, заморозка столь значительных сумм может доставить неудобства не только обвиняемому: «Мы об этой ситуации узнали по утру из СМИ. Нам предстоит приехать в Басманный суд, ознакомиться с материалом.

Арестовываются денежные средства юрлиц; бизнес, в том числе, например, строительный, практически прекращает работу, и многочисленные дольщики могут остаться без квартир.

Кроме того, арест активов лишает средств к существованию семью, пожилую и тяжело больную маму и трех несовершеннолетних детей».

Почему же защиту Михаила Абызова не пригласили на рассмотрение вопроса об аресте активов? Можно ли в этом усматривать в этом плохой сигнал для обвиняемого? Управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников говорит, что такое поведение суда и следствия, хоть и возмутительная, но распространенная практика: «Следователь полагает, что этот вопрос суд может решить без присутствия того, чьи активы арестовываются, ведь их же не лишают совсем. Так что следователь, исходя из практики и методичек, полагает, и судья с ним соглашается, что это вопрос достаточно решить между стороной обвинения, которая выступает с соответствующим ходатайством, и судом. Конечно, мы считаем это явным злоупотреблением правом, но это практика».

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Активы Михаила Абызова начали арестовывать еще в апреле: тогда под опись попали 437 млн руб., два земельных участках и два жилых домах в Подмосковье, три столичных квартиры, четыре комнаты и машино-место. Замороженных средств бывшего министра хватило бы, чтобы дважды возместить урон от предполагаемого мошенничества или, например, приобрести пять-шесть курортных островов на Восточном побережье США. Зачем же арестовывать так много?

Председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе говорит, что это как раз плохой знак для обвиняемого — либо сумма ущерба будет уточняться в большую сторону, либо его ждут новые уголовные дела. Кроме того, с Абызова могут попросить объяснений — откуда такие деньги. И еще одна не очень хорошая для него новость — получить обратно все активы будет весьма непросто, полагает эксперт: «Следственной группе некогда разбираться, меньше ущерб или больше. Возможно, будут возбуждены другие дела, так что правоохранители исходят из того, что лучше арестовать больше. Кроме того, иногда будет необходимо доказывать легальность происхождения этих средств, например, платились ли с них налоги.

Между тем, арестованные активы довольно тяжело возвращаются, даже если дела, в которых они фигурируют, прекращаются.

В моей практике есть несколько кейсов, когда дела прекратили за отсутствием состава преступления, но деньги до сих пор не вернулись».

Состояние Михаила Абызова по итогам прошлого года Forbes оценивал в $600 млн, то есть почти 40 млрд руб. Так что, можно предположить, что пока семья бывшего министра не пойдет с протянутой рукой. Но аппетиты следствия еще не удовлетворены — уже назначены новые заседания по заморозке активов.

В конце марта бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. Он арестован до 25 июля. Защита просила отпустить его под залог в 1 млрд руб.