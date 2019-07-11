Владимир Зеленский превращает Чернобыль в «туристический магнит»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который, по его словам, «станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины». Он считает, что следует отказаться от различных запретов, которые сейчас действуют в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции, и, наоборот, «сделать тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины». При этом собеседник “Ъ” в Ассоциации чернобыльских туроператоров Украины рассказал, что около месяца назад в офисе президента прошла встреча, на которой был поднят вопрос о снятии негласного запрета на въезд в зону отчуждения для россиян и белорусов. Из-за него страдают и туристы из других стран, которых могут не пустить, если они окажутся в группе с россиянами.

Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы», который делает упор на туристический потенциал зоны отчуждения. В ней, в частности, планируется создать «зеленый коридор» для туристов. «Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют»,— пояснили в администрации президента Украины.

Сейчас, по словам президента Украины, правила в зоне отчуждения только «отпугивают туристов». «К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции,— добавил господин Зеленский.— Силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим». По словам господина Зеленского, подписанный им указ «станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины». «Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим». Господин Зеленский обратился к теме Чернобыля не случайно. В среду, 10 июля, было сдано в эксплуатацию новое укрытие над четвертым энергоблоком, пожар в котором и привел к катастрофе 26 апреля 1986 года.

Есть в указе и политический момент: он разрешает странам Евросоюза и НАТО проводить в зоне отчуждения «учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий».

По словам опрошенных “Ъ” сотрудников турфирм, которые организуют поездки в зону отчуждения, «глупые запреты», о которых говорил президент Зеленский, действительно имеют место. Например, саму ЧАЭС разрешают снимать только с определенного ракурса, а для съемки с дрона необходимо проходить очень сложную бюрократическую процедуру, которая постоянно меняется. Впрочем, некоторые запреты считают оправданными даже туристы: например, заходить в здания, пустующие с 1986 года, действительно опасно, так как они могут обрушиться.

При этом, как стало известно “Ъ” от источника в Ассоциации чернобыльских туроператоров, одна из основных проблем, с которой сталкивается отрасль,— это негласный запрет на въезд в зону отчуждения для граждан России и Белоруссии. Этот вопрос даже поднимался на встрече с заместителем руководителя офиса президента Украины Алексеем Гончаруком, которая прошла «около месяца назад». «Если турфирма отправляет в СБУ (Служба безопасности Украины, занимается пропусками в зону отчуждения.— “Ъ”) заявку с данными туристов и в группе есть хоть один россиянин или белорус — разворачивают всю группу,— сказал источник “Ъ”.— Но самое печальное, что СБУ ни разу письменно не указала причину отказа. Если ее запросить, они говорят, что вопрос на рассмотрении и ответ будет в течение двух недель. Но и через две недели никакой ответ не приходит». По словам собеседника “Ъ”, последний раз россияне официально въезжали в зону отчуждения через его турфирму в апреле 2018 года. Запрет для белорусов украинские силовики якобы объясняли тем, что Белоруссия — близкий союзник России.

«После этого начались проблемы,— продолжил собеседник “Ъ”.— Сначала россиянам и белорусам запретили подъезжать к промплощадке АЭС, потом сказали, что им нельзя посещать еще и Припять. Мы были вынуждены позвонить клиентам и сказать, что им просто нет смысла ехать. А однажды была просто катастрофа, когда прямо на КПП развернули группу из 40 человек, где были австрийцы, немцы, чехи, украинцы и пара русских. Нам пришлось компенсировать им все затраты, но главное — сильно пострадал имидж страны». Однако сейчас, по его словам, украинские власти собираются урегулировать этот вопрос, соответствующий документ уже готовится. Между тем, по данным приложения Google Trends, после выхода сериала «Чернобыль», представленного в мае этого года американским телеканалов HBO, англоязычные пользователи по всему миру более чем в 30 раз чаще стали искать информацию о возможности посетить Чернобыль.

Кирилл Кривошеев