Стратегические цветочки

«Северное золото», «северный шелк» — так называют лен. Когда-то поля нежных голубых цветов действительно приносили России золото. Его выращивали повсеместно, в середине XIX века лен был одним из основных экспортных товаров. Сейчас наш лен мало кому нужен. Например, в Китае его пренебрежительно называют «восточным»: волокна короткие, ткани из него грубые (китайцы поэтому предпочитают лен «западный», французский). Несколько десятилетий наша льняная промышленность жила на последнем дыхании. И вот сейчас, кажется, появились силы все изменить — не просто вернуть утраченную культуру из небытия, а превратить лен в стратегический ресурс. Ведь из этого внешне хрупкого растения можно получить не только масло, муку и ткани, но и суперпрочные композитные материалы, которые найдут применение в автомобильной индустрии, авиа- и ракетостроении. Создан общественный фонд «Льняной союз», попечительский совет которого возглавил бывший помощник президента Виктор Иванов, в Тверской области формируется крупнейший агрохолдинг, который будет возделывать лен по современным технологиям и производить только длинные высококачественные волокна. Далее тверской опыт должен быть масштабирован на всю страну…

Сейчас под Тверью до горизонта тянутся цветущие поля льна. До сбора первого урожая «новой эпохи» — совсем чуть-чуть