В Коми суд отказал Россельхознадзору в претензии к крымскому мясокомбинату

Арбитражный суд Коми сегодня отказал управлению Россельхознадзора по Коми в претензии к крымскому ООО «Мясокомбинат ''Дружба народов''». Надзорный орган региона доказывал необходимость привлечь поставщика к ответственности за поставку военным в столице региона партии крупы без одного из главных документов, подтверждающих ее качество.

Как сообщил “Ъ” руководитель управления Виктор Макаркин, полный текст решения суда в управлении еще не получили. «Когда мы его увидим — выясним логику отказа суда в требованиях, которые мы заявляли. И затем решим вопрос по перспективе обжалования»,— отметил собеседник “Ъ”.

Начальник профильного отдела управления Кирилл Савин уточнил “Ъ”, что речь идет о нарушении, которое допустило крымское ООО «Мясокомбинат ''Дружба народов''». Фирма поставила в войсковую часть №5134 Сыктывкара партию рисовой крупы первого сорта без декларации о соответствии товара.

«Из 2,5 тонны порядка 300 килограммов уже было использовано для приготовления пищи военным, когда мы выявили нарушение порядка реализации товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия. Оставшуюся часть партии по нашему предписанию руководство части возвратило поставщику»,— отметил “Ъ” господин Савин.

Несмотря на то что пищевых отравлений не зафиксировано, отсутствие декларации является нарушением законодательства. За данное нарушение, прописанное в ст. 14.45. КоАП РФ, виновному юрлицу грозит административный штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Напомним, мясокомбинат «Дружба народов» фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о завышенных ценах на продовольствие, закупаемое для личного состава Росгвардии. В ответ на это глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал учредителя ФБК Алексея Навального на дуэль.

Позднее стало известно, что прокуратура и ФАС по просьбе ФСБ проверяют поставщика продуктов. По факту поставок гнилой картошки военнослужащим Росгвардии в Чечне возбуждено уголовное дело.

О конфликте Виктора Золотова и Алексея Навального читайте в публикации “Ъ” «Главу Росгвардии не устроили условия "дуэли"».

Дарья Шучалина, Сыктывкар