«Победа» начнет летать на Ближний Восток

Авиакомпания «Победа» включит в зимнее расписание рейсы в Дубай и Эйлат, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Полеты стартуют в октябре, а продажи билетов — в самое ближайшее время.

«Мы не сомневаемся в востребованности новых маршрутов, потому что развиваем карту полетов с учетом пожеланий наших пассажиров. И в числе наиболее частых запросов слышим именно Дубай и Эйлат. Теперь у наших клиентов будет возможность по доступным ценам посетить курорты»,— сообщила представитель «Победы» Елена Селиванова.

Летать в Дубай будут четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В Эйлат — три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. В «Победе» отмечают, что сейчас напрямую из Москвы в Эйлат не летает ни одна компания. Прямые рейсы из Москвы в Дубай осуществляют Emirates, Flydubai и «Аэрофлот».