Суд Вильнюса может запретить доступ к сайту «Sputnik Литва»

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению постановила запретить доступ к сайту агентства «Sputnik Литва» из-за нарушения авторского права, сообщил «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Решение вступит в силу только после того, как его утвердит Окружной административный суд Вильнюса.

Поводом для блокировки стало обращение в комиссию Литовского радио и телевидения (LRT), согласно которому «Sputnik Литва» якобы размещал на своем сайте публикации портала LRT без разрешения последнего.

«В соответствии с положениями закона об авторском праве литовский регулятор принял решение удовлетворить запрос заявителя и выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту ''Sputnik Литва'' на территории страны»,— сообщили в «Sputnik Литва».

В мае этого года прилетевший в командировку в Вильнюс шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем был задержан в местном аэропорту с формулировкой «угроза национальной безопасности». Журналисту запретили въезд в Литву сроком на пять лет.