Областные аптеки выставят на торги

Курганская областная дума внесла в план приватизации госимущества на 2019 год 49% акций региональной аптечной сети «Курганфармация». На торги выставят 16,1 тыс. акций стоимостью 16,1 млн руб. В департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области объясняют решение о приватизации необходимостью повысить доходы регионального бюджета. По мнению ряда депутатов, передача в частные руки столь значительного пакета акций может привести к росту цен на лекарства. Эксперты считают, что предложение вряд ли кого-либо заинтересует, поскольку владение 49% акций не позволит влиять на управление компанией.



Правительство Курганской области выставит на торги 49% акций аптечной сети «Курганфармация». Соответствующие изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2019 и плановый период 2020/21 годов утвердили на внеочередном заседании 9 июля депутаты Курганской областной думы.

Согласно документу, планируется выставить на торги 16 138 акций общества стоимостью 16,13 млн руб. Срок приватизации — третий-четвертый кварталы 2019 года. 51% акций останется в собственности Курганской области.

На заседании облдумы руководство департамента имущественных и земельных отношений Зауралья объясняло решение передать часть пакета акций аптечной сети необходимостью увеличения доходов бюджета региона.

Руководитель пресс-службы Курганской облдумы Алексей Васенев сообщил “Ъ-Южный Урал”, что часть депутатов усомнились в необходимости приватизации компании, поскольку, по их мнению, передача значительной доли акций может привести к росту цен на лекарственные препараты. В результате, по данным господина Васенева, при голосовании пятеро депутатов воздержались, 19 выступили за дополнение плана приватизации.

АО «Курганфармация» — одна из крупнейших аптечных сетей Зауралья. Согласно информации на официальном сайте Курганского медицинского кластера, сеть включает 38 аптек, 89 аптечных пунктов, два салона оптики и аптечный склад. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала АО принадлежит департаменту имущественных и земельных отношений региона, размер которого составляет 32,9 млн руб. Согласно финансовой отчетности, выручка компании от продаж в 2017 году составила 2 млрд руб., чистые активы — 481,5 млн (468,8 млн в 2016 году), чистая прибыль сократилась на 22,4%, до 87,4 млн руб. Кредиторская задолженность составила 270 млн руб. (496,4 млн в 2016 году), дебиторская — 287,1 млн (424,5 млн годом ранее).

Согласно рейтингу аптечных сетей России по итогам 2018 года, составленного компанией AlphaRM, «Курганфармация» занимает 36,5% доли рынка в Курганской области с общим объемом продаж 1,68 млрд руб. В топ-100 аптечных сетей страны по товарообороту компания оказалась на 74-м месте, при этом в 2017 году «Курганфармация» была на 63-й позиции. Доля на рынке в целом по стране в 2018 году составила 0,14%.

По мнению генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, передача части пакета акций АО «Курганфармация» вряд ли повлияет на ценовую политику компании.

«Есть список жизненно важных лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством, поэтому на них ни при каких обстоятельствах не могут измениться цены. Что касается ассортиментной политики, то она вряд ли поменяется, поскольку по сути 49% — это пакет, который не позволяет назначить своего генерального директора, поменять менеджмент. Здесь другой вопрос: 49% вряд ли кого-то заинтересуют в условиях нерастущего рынка, если это не будет по минимальной стоимости и в последующем не будет аукциона на выкуп остальных 51% акций»,— говорит эксперт. По его словам, 49% акций могут выкупить, только если в собственности сети находятся помещения аптек, если же недвижимости нет, то владение компанией как таковое, без возможности ею управлять, никого не интересует.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов согласен с тем, что акции курганской сети не будут пользоваться большим спросом. «Если продажа пакета готовится не под какого-то конкретного игрока (такое, увы, случается), то вряд ли интерес будет носить массовый характер. Крупным частным аптечным сетям интереснее приобретать бизнес полностью, с тем чтобы иметь возможность им эффективно управлять. Так что они едва ли проявят подобный интерес. Тем более что сейчас на рынке избыток предложения — очень многие небольшие региональные сети выставлены на продажу. Можно прогнозировать определенный интерес у локальных, не связанных с фармрынком, инвесторов, которые могут быть заинтересованы в хеджировании своих рисков. Но, опять же, рентабельность розничной торговли лекарствами в настоящее время сравнительно низкая, и прогноз развития отрасли умеренно пессимистичный. Так что вала заявок ждать не стоит»,— говорит господин Беспалов. По его данным, по состоянию на 1 января 2019 года доля «Курганфармации» на рынке составляла 29,3%, у ближайшего конкурента — сети «Имплозия» — порядка 10%.

Юлия Гарипова