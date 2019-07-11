Выдвижение Алексея Текслера оспорят в суде

Бывший кандидат в губернаторы Челябинской области Александр Лебедев намерен опротестовать в областном суде решение регионального избиркома, который отклонил его жалобу с требованием снять с выборов врио губернатора Алексея Текслера. Заявитель говорит, что кандидат нарушил несколько пунктов федерального законодательства об избирательном процессе. Господин Лебедев отмечает, что в листах с подписями жителей за выдвижение Алексея Текслера не указано его место работы. Также он считает, что врио губернатора пользуется служебным положением: региональные СМИ бесплатно пишут о его деятельности, хотя все агитационные материалы должны финансироваться из избирательного фонда. Кроме того, по данным Александра Лебедева, в подготовке к выдвижению господину Текслеру помогали госслужащие — сотрудники аппарата правительства региона и пресс-службы губернатора. Эксперты считают, что у Александра Лебедева мало шансов опротестовать решение облизбиркома в суде.



Экс-кандидат в губернаторы Челябинской области Александр Лебедев готовит иск в областной суд к избирательной комиссии региона. Он собирается опротестовать решение об отклонении его жалобы на врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Заявитель требовал снять кандидата с выборов из-за того, что в бланках подписных листов избирателей не было указано его место работы. Также господин Лебедев считает, что Алексей Текслер пользуется служебным положением при размещении агитационных материалов в СМИ. «Огромный перечень нарушений со стороны Текслера и правительственных СМИ по нарушению законодательства по использованию должностного и служебного положения. Из 150 новостей на сайте областного телевидения (большинство.— “Ъ-Южный Урал”) про Текслера, только в 20 упоминаются фамилии других кандидатов»,— пишет господин Лебедев в жалобе. Кроме того, истец будет настаивать в суде на дисквалификации Алексея Текслера, потому что во время выдвижения ему помогали госслужащие — сотрудники аппарата правительства региона и пресс-службы губернатора. Иск в областной суд будет подан после того, как облизбирком изготовит текст решения об отклонении жалобы. В случае отрицательного решения первой инстанции Александр Лебедев намерен обратиться в Верховный суд РФ.

Рабочая группа по рассмотрению жалоб кандидатов на пост губернатора Челябинской области признала, что многочисленные сообщения СМИ об Алексее Текслере являются информационными, а не агитационными, в них рассказывается о его общественно важной деятельности на посту врио главы региона. Что касается отсутствия данных о месте работы в подписных листах, избирком региона не подтвердил наличие этого нарушения. «Информация, указанная в подписных листах о кандидате Текслере, соответствует требованиям законодательства РФ и Челябинской области и официально представленным документам»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в избирательной комиссии Челябинской области.

Присоединиться к иску Александра Лебедева, по его словам, планируют три выбывших из предвыборной борьбы кандидата в губернаторы Челябинской области: общественница из Миасса Светлана Якимова, спортсмен Александр Комиссаров и представитель «Левого фронта» Сергей Морозов, а также руководитель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, у которого приняли документы на регистрацию, но в них всего 22 подписи депутатов из необходимых 266. В разговоре с “Ъ-Южный Урал” Ярослав Щербаков сообщил, что реготделение «Яблока» не намерено участвовать в рассмотрении дела в качестве соистца из-за отсутствия «процессуальной перспективы». «Мы всячески, конечно, будем поддерживать и консультировать Александра в этом вопросе. Но, к сожалению, наше законодательство построено таким образом, что, прикрывшись исполнением должностных обязанностей, врио может проводить избирательный “чес”. Доводы правильные, но закон надо менять. А суд будет исходить из действующих норм»,— говорит господин Щербаков.

Это не первое заявление Александра Лебедева в облизбирком на нарушения со стороны Алексея Текслера. Ранее он жаловался на социологический опрос аналитического агентства «Монитор», в котором несколько вопросов касались господина Текслера. Заявитель считает, что исследование можно считать агитацией, при этом оно было проведено на средства «Монитора» и не финансировалось из избирательного фонда господина Текслера. Председатель комиссии Сергей Обертас отклонил жалобу. Однако господин Лебедев в областном суде добился признания решения незаконным из-за того, что его заявление рассматривалось руководителем избиркома единолично, а не коллегиально.

Решение о регистрации Алексея Текслера в качестве кандидата на должность губернатора Челябинской области областная избирательная комиссия примет 11 июля. Он может стать первым кандидатом, у которого проверили подписи жителей региона, депутатов и глав муниципалитетов. Партнер международного центра защиты прав Globallaw Андрей Чернуха считает, что проблем с регистрацией у Алексея Текслера не будет, потому что, согласно постановлениям о проведении выборов губернатора Челябинской области, если бы какие-то нарушения были выявлены, облизбирком уведомил бы кандидата о неполноте предоставленных сведений и не назначил бы заседание. Эксперт считает, что у Александра Лебедева мало шансов опротестовать решение облизбиркома в суде, скорее всего, выявленные им нарушения не будут признаны существенными.

Карина Кальярова