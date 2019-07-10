«Инвестиции в почти $4 млн не спасли компанию от разорения» Юрий Митин — о сервисе Shelly

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о beauty-стартапе и причинах его временной заморозки.

Рынок beauty-услуг сегодня растет благодаря новым технологиям. Чтобы удержать свои позиции, бизнес претерпевает изменения и частично уходит в digital-среду.

В марте 2017 года на базе клининговой компании Qlean появился онлайн-сервис маникюра на дому Shelly. Его решили выделить в отдельный бизнес и привлечь инвестиции. В итоге Shelly получил посевные инвестиции $1,2 млн от фонда AltaIR и нескольких частных инвесторов. Это позволило совладельцу Qlean, Никите Репешко, быстрее принимать решения, растить показатели и выручку.

Уже к концу 2017 году компания нарастила оборот в 4,5 раза. И, помимо приложения, команда Shelly разработала собственную CRM-систему, внутренний биллинг, геосервисы, запустила подарочные сертификаты. Уже через год воодушевленные инвесторы вложили $2,4 млн на развитие Shelly. В сделке участвовали: Kismet Capital Group, венчурные фонды NP Capital и AddVenture и ряд частных инвесторов.

Финансовые результаты

За два года компания смогла выйти на ежемесячный оборот в 2,5 млн руб. Но разработанное приложение, с помощью которого можно было заказать на дом услугу маникюра, так и не смогло выйти на операционную прибыль.

Beauty-стартап Shelly успел отделиться от прибыльного бизнеса Qlean прежде, чем разобрался в экономических особенностях ниши. Как результат, даже инвестиции в почти $4 млн не спасли компанию от разорения. Но очень скоро темпы роста к стали замедляться, пока ее основатель временно не заморозил проект. В мае 2019 года компания заявила о временной приостановке проекта, взяв тайм-аут на обдумывание своих ошибок.