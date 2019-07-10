В ГК «Рассвет» опровергли информацию о розыске Рашита Багаутдинова

В строительной группе «Рассвет», принадлежащей башкирскому предпринимателю Рашиту Багаутдинову, сегодня опровергли информацию о том, что он объявлен в международный розыск. О розыске и о том, что бизнесмен скрывается в Германии, сообщил портал «Собкор02». По информации издания, подмосковные полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве компании «Специализированный застройщик Томстрой» (принадлежит Рашиту Багаутдинову и его сыну Тимербулату), не исполнившей обязательства перед ста покупателями квартир в ЖК «Томилино» в Люберцах.

В Башкирии в отношении предпринимателя также расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество», отмечает издание. Причиной стали заявления дольщиков ЖК «Серебряный ручей» в микрорайоне Дема. Ущерб тысяче дольщиков уфимского ЖК, по информации портала, следствие оценивает более чем в 250 млн руб.

Представитель пресс-службы ГК «Рассвет» заявил “Ъ-Уфа”, что информация о международном розыске не соответствует действительности. «Руководство строительной компании не покидало Россию. Компания продолжает строительство вышеупомянутых жилых комплексов как в Уфе, так и в Москве»,— сказал он. Представитель группы заявил, что в Уфе строительство ЖК «Серебряный ручей» затянулось в результате противодействия прежних городских властей, но 11 домов в ЖК сданы, в сентябре планируется сдача еще двух. В подмосковном комплексе, по словам собеседника, сданы пять домов, сдача остальных планируется до конца года.

Ирина Самойлова