Тюремный начальник сел за коттедж

В Кемерово суд вынес приговор бывшему начальнику регионального УФСИН Константину Антонкину и признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. По версии следствия, за помощь в заключении контракта на разработку проекта строительства тюрьмы стоимостью 60 млн руб. генерал-майор якобы потребовал от подрядчика оформить в его собственность понравившийся земельный участок, возвести на нем коттедж и обставить его мебелью. Общая стоимость взятки составила 10 млн руб. Суд назначил экс-главе УФСИН восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и конфисковал имущество, полученное в качестве взятки.

В Кузбассе в среду огласили приговор экс-руководителю УФСИН по Кемеровской области генерал-майору внутренней службы Константину Антонкину, возглавлявшему тюремное ведомство с 2011 по 2017 год.

События, которые изложены в уголовном деле, произошли еще в 2012 году. Согласно его материалам, глава кузбасского УФСИН гарантировал одной фирме заключение 60-миллионного госконтракта на разработку проектно-сметной документации для строительства СИЗО на 500 мест в городе Белово.

Взамен генерал-майор якобы попросил представителя компании-подрядчика оформить в его собственность земельный участок в Рудничном районе Кемерово, возвести там дом и обставить его мебелью.

После того как предприниматель принял эти условия, Константин Антонкин убедил директора строительного управления УФСИН подписать соглашение именно с указанной организацией. Позже на участке, который облюбовал тюремщик, был построен двухэтажный каменный коттедж площадью 262 кв. м, на кухне которого был установлен новый гарнитур. Затраты подрядчика, по оценке силовиков, составили 10 млн руб.

Спустя пять лет информация о взятке попала в ФСБ. Наработанные материалы были переданы в Следственный комитет России (СКР), который возбудил в отношении Константина Антонкина уголовное дело. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как рассказала “Ъ” официальный представитель кемеровского управления СКР Надежда Ананьева, по ходатайству следствия обвиняемого отстранили от занимаемой должности и взяли под стражу.

Чтобы генерал не мог вмешаться в ход расследования, его конвоировали в СИЗО Новосибирска, где он находился вплоть до судебного процесса.

Дело слушалось в Рудничном райсуде Кемерово. Экс-глава УФСИН все обвинения отрицал, называя дело сфабрикованным от начала до конца. В прокуратуре Кузбасса сообщили, что суд назначил Константину Антонкину восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфискованы земельный участок и коттедж, полученные тюремщиком в качестве взятки. Помимо этого бывший руководитель УФСИН должен компенсировать родному ведомству многомиллионный ущерб. В прокуратуре пояснили, что условия госконтракта на разработку проекта строительства тюрьмы остались невыполненными, госсредства в размере более 44 млн руб. были потрачены незаконно.

Константин Воронов, Новосибирск