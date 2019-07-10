Разбойники из ФСБ подтягиваются на решетках

Как стало известно “Ъ”, пятеро сотрудников ФСБ, арестованных по скандальному уголовному делу о разбойном нападении, были определены не в «Лефортово», а в переполненное СИЗО №4 «Медведь». По данным правозащитников, коротать время силовикам придется у телевизоров, за чтением книг или подтягиваясь на решетках, поскольку попасть в спортзалы там довольно проблематично. Зато обвиняемые смогут рассчитывать на относительно сносное питание, так как местные повара считаются лучшими в столичных тюрьмах.

Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу на два месяца пятерых обвиняемых в разбое (ст. 162 УК) сотрудников ФСБ, в том числе бойцов спецгруппы «Альфа» Владимира Урусова и Романа Оболенского, а также сотрудников управления «К» спецслужбы Дмитрия Чуквина, Александра Карелина и Александра Власова. Еще двое спецназовцев, Дмитрий Капышев из «Вымпела» и Хетаг Маргиев из «Альфы», признавшие вину, заключены под домашний арест.

Под следствием арестанты будут находиться в СИЗО «Медведь» на Вилюйской улице, в которое в последнее время активно помещают обвиняемых и подозреваемых сотрудников правоохранительных органов, спецслужб и силовых структур. Однако, как сообщил “Ъ” ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, фигурантам разбойного дела не повезло: они не попали в недавно построенный спецблок «Медведя», оказавшись в обычном изоляторе. При этом их, правда, распределили по относительно маломестным камерам, рассчитанным на 4–8 заключенных.

Сейчас, по данным правозащитников, в СИЗО «Медведь» содержится более 2 тыс. человек. Это на 20% больше количества, на которое оно рассчитано.

Надзирателей же, напротив, не хватает. Из-за переполненности изолятора в спортзалы заключенных выводят довольно редко, поэтому многие из них пользуются спортивным инвентарем, изготовленным самими заключенными в камерах. Наиболее популярными являются гантели, изготовленные из 25- и 50-литровых банок с водой. Пока снаряды заняты, заключенные отжимаются от пола и подтягиваются на решетках, защищающих светильники. Те, кто равнодушен к спорту, довольствуются телевизорами, которые есть во всех камерах «Медведя», а также книгами из библиотеки СИЗО. При этом если в камере курят, то из-за плохой вентиляции сигаретным дымом вынуждены дышать все ее обитатели.

Зато в «Медведе» относительно неплохое питание. Есть свой хлебозавод, а повара, заключенные из хозобслуги, не раз становились победителями конкурсов «Лучший по профессии», которые проводятся в системе столичного УФСИН. В СИЗО также строго соблюдается правило, в соответствии с которым заключенные из числа правоохранителей и силовиков не пересекаются с обычными зэками, а в камерах, как правило, собирают людей, обвиняемых по одним составам преступлений. Таким образом, компанию сотрудникам ФСБ, обвиняемым в разбое, будут составлять силовики, которым инкриминируются насильственные преступления.

Николай Сергеев