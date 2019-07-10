Курские силовики подозревают главного редактора «Суджанских вестей» в мошенничестве

По требованию прокурора Суджанского района Курской области возбуждено уголовное дело в отношении главного редактора одной из местных газета, сообщили в ведомстве. Его подозревают в мошенническом хищении более 400 тыс. руб. бюджетных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Как рассказали в прокуратуре, в надзорный орган обратился бывший сотрудник издания с заявлением о нарушениях в деятельности главного редактора. «Установлено, что руководитель, желая незаконно получать деньги в виде субсидии за якобы выполненное государственное задание, на протяжении нескольких лет завышал тираж газеты, вводя в заблуждение региональный комитет информации и печати. В результате из бюджета Курской области редакция незаконно получила более 400 тыс. руб., которые он потратил, в том числе, на увеличение своей заработной платы»,– сообщили в ведомстве. Как уточнили “Ъ-Черноземье” в прокуратуре, дело возбудило региональное управление СКР, обвинение подозреваемому пока не предъявлено.

Главный редактор газеты «Суджанские вести» Сергей Виноградов рассказал “Ъ-Черноземье”, что дело возбуждено в отношении него. «Уже полгода идет прессинг, переливают из пустого в порожнее, никаких доказательств нет. Это уже второе уголовное дело, сначала меня обвиняли в подлоге, но ничего не вышло»,– пояснил господин Виноградов. По его словам, конфликт разгорелся после того как один из сотрудников попал под сокращение: «Но тут все было по закону. У нас было три проверки, два суда, все подтвердили, что нарушений при сокращении не было».

О том, за что осудили главного редактора воронежской газеты, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Молодой коммунар" вышел в срок».

Александр Прытков