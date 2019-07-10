Володин раскритиковал правительство за нарушение процедуры внесения поправок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство нарушило процедуру внесения поправок о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизельное топливо. Поправки включили в законопроект «О редкоземельных металлах», что является несоблюдением регламента. Из-за этого Госдума отложила рассмотрение поправок на 16 июля.

Как пояснил господин Володин, концепция проекта закона о металлах «касается стимулирования добычи редких металлов», а Минфин предложил «рассмотреть в этом законопроекте вопросы бензина и нефти». Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров объяснил спешку тем, что 1 июля закончилось соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо. В ответ на это лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сказал, что правительство пытается «втиснуть» поправки в неподходящий для этого проект закона.

«Почему нас ставят в такую ситуацию? <…> Кто-то вспомнил, что такое соглашение закончилось? Срочно начинает искать какой-то закон, в который можно это втиснуть? Втискивается, и мы обсуждаем, потому что поставлены в такую ситуацию? Мне кажется, нужно на самом деле сказать правительству: ребят, вы смотрите за внесением вопросов, если подходит какой-то период, то вносите поправку, а не ищите, куда этот вагончик прицепить, к какому законопроекту»,— сказал господин Неверов (цитата по «Интерфаксу»).

Вячеслав Володин согласился с этим и призвал прекратить практику внесения в законопроекты поправок, не соответствующих их концепции. «Вернем данный законопроект комитету на доработку и до вторника на следующей неделе комитет может еще раз проработать»,— добавил спикер Госдумы, которого цитирует «Прайм».

Минфин и Минэнерго еще в мае согласовали размер компенсаций нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок. Предполагается, что платежи (так называемая демпферная составляющая) увеличатся в 2020–2021 годах на 30% к уровню, заложенному в бюджете, но все-таки будут ниже, чем в 2019 году. Дополнительные расходы бюджета покроют увеличением НДПИ — по сути, нефтяники должны сами субсидировать переработку за счет добычи.

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