Количество рейсов из Ростова в Москву увеличилось до 20 в день

В аэропорту Платов количество рейсов в Москву увеличилось до 20 ежедневно, сообщает пресс-служба аэропорта. Сразу несколько авиакомпаний вводят в расписание дополнительные рейсы.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 7 июля 2019 года ввела ежедневный дополнительный ночной рейс СУ 1674/1675 из Москвы в Ростов и обратно. Самолет вылетает из Шереметьево в 02:55 и приземляется в Платове в 5:00. Обратный вылет в 06:30, прибытие в 08:45.

Кроме того, новые рейсы из Москвы в Ростов в этом месяце ввела «Победа» и Smartavia.

Рейс «Победы» ДР 107/108 вылетает из Внуково по понедельникам, средам и пятницам в 10:00 и прибывает в Платов в 12:00. Обратный вылет в 12:35 с прибытием в столицу в 14:35. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям самолет вылетает из Москвы в 08:10 с прибытием в Платов в 10:00; в 10:35 – отправляется обратно и прибывает во Внуково в 12:35.

Рейс Smartavia по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам вылетает из аэропорта Домодедово в 16:55, и прибывает в Ростов в 18:50. Обратно отправляется в 19:50, и в 21:40 прилетает в Москву. По средам вылет из Москвы в 18:05, из Платова – в 21:00.

Дарья Голякова