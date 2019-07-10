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Сибирская политика

«Единая Россия» исключила из партии главу затопленного района Приангарья

«Единая Россия» лишила партийного билета за дискредитацию мэра Нижеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего во время наводнения муниципальную спецтехнику в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии.

После появления информации о возможном нарушении «Единая Россия» создала специальную комиссию и провела собственную проверку действий Сергея Худоногова. «Факт его недостойного поведения был подтвержден»,— сказал лидер местных единороссов и спикер заксобрания региона Сергей Сокол, отметив, что этот «аморальный поступок не достоин партийца и мэра».

Ранее вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра Нижне­удинского района Сергея Худоногова. Причиной стал ролик в интернете, рассказывающий, что коммунальщики в первую очередь наводили порядок на территории у коттеджа мэра. Сам господин Худоногов заявил журналистам, что коттеджа у него нет, а только огород с картошкой и баня. По его словам, прибираться ему там еще было некогда. После этого губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил Следственный комитет России проверить действия мэра.

Напомним, 25 июня в Иркутской области начался паводок, который подтопил почти 110 населенных пунктов. Вода зашла в более чем 10 тыс. домов, в которых проживают около 33 тыс. человек. По последним данным, в результате буйства стихии погибли 25 человек. Числятся без вести пропавшими девять человек.

О требовании Виталия Мутко — в материале “Ъ-Сибирь” «От мэра уплывает должность»

Илья Галагуз


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