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Сибирская политика

Число госпитализированных в Иркутской области достигло 486 человек

Количество госпитализированных с начала наводнения в Иркутской области выросло до 486 человек. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, за минувшие сутки в больницу попал 29 человек, в том числе восемь детей. Шесть взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии.

По данным МЧС, всего за медицинской помощью с начала паводка обратились свыше 3,4 тыс. жителей. «Уровень заболеваемости не превышает среднестатические показатели. Групповых вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано»,— сказал представитель ведомства.

Напомним, 25 июня в Иркутской области начался паводок, который подтопил почти 110 населенных пунктов. Вода зашла в более чем 10 тыс. домов, в которых проживают около 33 тыс. человек. По последним данным, в результате буйства стихии погибли 24 человека. Числятся без вести пропавшими девять человек.

Подробности ситуации в Иркутской области — в публикации “Ъ” «Наводнение сменили пожары»

Илья Николаев


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