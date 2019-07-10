Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, на что стоит обратить внимание при посещении города.

Тула сегодня. С пряниками, самоварами и Lexus NX. Кроссовером, весьма подходящим для комфортных междугородних перемещений, с броским, я бы даже сказал, агрессивным экстерьером, в котором прослеживается желание бренда угодить молодежи. Хотя внутри все не по-детски удобно, выверено и достаточно просторно. Единственное, что смущало в красавце с двухлитровом мотором, это шумоизоляция от того же мотора. Не то что бы слишком громко, но и не тихо для автомобиля такого класса.

Тула, особенный город — не напоказ. Потому что здесь все настоящее, пусть не такое, как в типично экскурсионных городках, зато надежное, долговечное, с богатой историей. Оно и немудрено: город с XVI века, простите, не баклуши бил, а занимался делом — ремесленничал, клепал звонкие самовары и, разумеется, ковал славу русскому оружию. На Lexus, здесь, кстати, обращали особое внимание. Интересовались, дотошно расспрашивали. В скупой на оценки Туле это дорогого стоит.

Туристы едут сюда отдать должное великим мастерам Руси, поклониться славному ратному подвигу на Куликовом поле, заглянуть в музей оружейного дела. Чтобы затем, с чувством выполненного долга, от души пообедать и навестить дворянское гнездо Льва Николаевича Толстого. Прогуляться по гулким анфиладам его усадебного дома, посидеть на любимой скамейке величайшего писателя всех времен и народов.

Интересно: всего три часа от Москвы, а будто в другой мир попадаешь. Где еще можно отведать блюда под названием «тульские лапти», «говядину по-тульски», тушеную в сметане, настоящие пышки, не говоря уже о местных знаменитых пряниках с горячим чаем. Одно слово — вкуснотища. Всем рекомендую.