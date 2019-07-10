Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25

В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка. Общее число жертв стихийного бедствия увеличилось до 25, сообщил ТАСС представитель экстренных служб. По его словам, в числе погибших — один ребенок, восемь человек числятся пропавшими без вести.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились около 33 тыс. человек. Госпитализированы 486 человек.

О стихийном бедствие в регионе читайте в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары».