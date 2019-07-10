Власти Челябинска могут создать очередное транспортное предприятие

Мэрия Челябинска рассматривает несколько вариантов вывода общественного транспорта из кризиса, среди них – создание нового транспортного предприятия вместо обанкротившихся и поиск концессионеров. Об этом на пресс-конференции рассказала и.о. мэра Наталья Котова.

Наталья Котова констатировала, что общественный транспорт города находится в «глубоком системном кризисе». Она отметила, что в рамках банкротства МУП «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ») мэрия может быть привлечена к субсидиарной ответственности, как это случилось с МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). Сейчас администрация через арбитражный суд добивается отсрочки выплаты 576,1 млн руб. по долгам ЧАТа, и к ним могут добавиться обязательства перед кредиторами «ЧелябГЭТ». «По банкротству “ЧелябГЭТа” также, скорее всего, будет субсидиарная ответственность к муниципалитету. Если три раза не состоятся торги по имуществу, собственность перейдет к муниципалитету, но муниципалитет будет обязан рассчитаться с кредиторами»,- рассказала Наталья Котова.

Также подано заявление налоговой о банкротстве ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ, принадлежит администрации Челябинска). Сумма заявленных исковых требований — 19,6 млн руб. Наталья Котова сообщила, что мэрия «ищет возможности погасить долг с целью выхода из банкротства», но, скорее всего, предприятие в скором времени будет ликвидировано. «Нужно продолжить хотя бы на какой-то период деятельность этого предприятия не в процедуре банкротства до того, пока будут приняты первоочередные меры, направленные на стабилизацию работы общественного транспорта», - говорит и.о. мэра Челябинска.

Наталья Котова видит два основных варианта решения проблемы с постоянными банкротствами в транспортной сфере – создание нового предприятия и поиск концессионеров. «Рассматривается несколько вариантов, они не так просты, как кажется. Создание нового муниципального предприятия – это опять определенный риск. Мы видели, что предприятия были МУПами, потом они были в форме ООО. Дело не меняется, они через какой-то промежуток времени становятся опять банкротами. Не отвергается вопрос о заключении концессионного соглашения. Если найдется такой крупная финансово-промышленная группа, которая будет готова зайти на это концессионное соглашение и готова будет нам помочь, будут рассчитываться все риски и суммы, которые будет возмещать бюджет», - рассказала госпожа Котова.