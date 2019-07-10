На территории Самарской области создана новая епархия

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви приняли решение создать на территории Самарской области новую епархию. Из состава Самарской и Сызранской епархий выделена Тольяттинская епархия, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Новая административно-территориальная единица создана в границах городских округов Тольятти и Жигулевска, а также в пределах Ставропольского района. Свято-Богородичный Казанский монастырь в селе Винновка Ставропольского района и работающий при нем духовно-просветительский центр Самарской митрополии остаются в канонической юрисдикции Самарской епархии. Новообразованная епархия включена в состав Самарской митрополии, находящейся в границах Самарской области.

Управление новой епархией поручено епископу Кузнецкому и Никольскому Нестору. Он будет иметь титул «Тольяттинский и Жигулевский».

Самарская митрополия после преобразования включает в себя пять епархий: Самарскую, Отрадненскую, Кинельскую, Сызранскую и Тольяттинскую.

Андрей Сазонов