Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 9 июля, уволил 71 главу районных государственных администраций. Причина увольнения одна — окончание срока полномочий предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента Зеленского.

Напомним, новый украинский президент выступает за то, чтобы сменить всех губернаторов в стране. Ранее Владимир Зеленский уволил уже 15 руководителей областей.

О кадровых перестановках на Украине — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».