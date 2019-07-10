Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 9 июля, уволил 71 главу районных государственных администраций. Причина увольнения одна — окончание срока полномочий предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента Зеленского.
Напомним, новый украинский президент выступает за то, чтобы сменить всех губернаторов в стране. Ранее Владимир Зеленский уволил уже 15 руководителей областей.
О кадровых перестановках на Украине — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».
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