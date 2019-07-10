Башкирской строительной компании в третий раз выдано разрешение на планировку квартала за «Уралсибом»

Администрация Уфы в третий раз с 2014 года дала разрешение ООО «Башкирская строительная компания» разработать проекты планировки и межевания территории за головным офисом «Уралсиба». Квартал площадью 9,9 га ограничен улицами Ленина, Революционной, Маркса и территорией детской железной дороги в парке имени Якутова. Проекты должны быть предоставлены в Главархитектуру в течение 18 месяцев.

Аналогичное разрешение на разработку проектов мэрия давала компании в 2014 и в сентябре 2018 года. Причины, по которым проекты не были разработаны, не уточняются.

ООО «Башкирская строительная компания» (в 2010 было объединено с ООО «ПЖДП Транстерминал») неизвестно на рынке строительства жилья в Уфе. Зарегистрировано в 2003 году с уставным капиталом 100,75 млн руб. Принадлежит бывшему директору компании «Аптечный двор», уроженке Балтачевского района Динаре Хабировой. По информации участников рынка, госпожа Хабирова является лишь номинальным собственником предприятия. В конце 2018 года, по информации Kartoteka.ru, компания привлекла кредит Сбербанка под залог имущества — производственной базы в Мокроусово, котельной, железнодорожных путей и других объектов. Ранее общество работало на договорах с Башкортостанской таможней.

Ирина Самойлова