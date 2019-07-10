Монако стало первым государством в Европе с 5G по всей стране

Мобильная сеть 5G заработала на всей территории Монако, сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи. Таким образом, Монако стало первым государством в Европе со связью 5G по всей стране.

Оборудование сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Как заявлял заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько, к 2021 году сеть 5G может целиком покрыть Москву.

О развитии 5G в России — в материале “Ъ” «К 5G подключают стартапы».