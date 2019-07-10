Сергей Иванов рассказал об опоздании на 40 лет с «мусорной» реформой в России

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Россия опоздала с реформой утилизацией мусора на 40 лет. «Опоздали лет на 40 с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов»,— сказал господин Иванов.

По его мнению, россиян необходимо мотивировать к раздельному сбору мусора с помощью денег: для тех, кто складывает мусор в один бак, тарифы должны быть выше.

Господин Иванов также выступил против запрета пластиковых пакетов «Я не сторонник запретов. Не запрет пластиковых пакетов, я сторонник создания альтернативы»,— сказал спецпредставитель президента.

Сейчас по всей России проходит масштабная «мусорная реформа», цель которой переход на новые правила обращения с ТКО, сокращение числа нелегальных пунктов хранения отходов, создание заводов по переработке и утилизации мусора. Президент России Владимир Путин пообещал лично контролировать работу над реформой.

О том, как премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ускорить реформу обращения с отходами, читайте в материале “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения».