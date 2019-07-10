Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении акцизов на вино

В Госдуму внесен проект закона об увеличении акцизов на вино с 2020 года, разработанный правительством. Текст документа опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Проект закона предполагает, что в 2020 году акциз на тихие вина будет составлять 31 руб. за литр (на данный момент — 18 руб.), а на игристые - 40 руб. за литр ( увеличится с 36 руб.).

Правительство предлагает отнести к подакцизным товарам виноматериалы и виноград. При этом ставку для виноматериалов установить на уровне 31 руб. в 2020 году; 32 руб. в 2021 году; 33 руб. в 2022 году. Для винограда: 30 руб. — 2020 год, 31 руб. — 2021 год, 32 руб. — 2022 год. Законопроект предусматривает право для производителей получить налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, предлагается такая: 40 руб. за литр — 2020 год, 41 руб. — 2021 год , 43 руб. — 2022 год. Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 руб., на 2021 год — 32 руб., на 2022 год — 33 руб.

Правительство объяснило повышение акцизов тем, что такая мера поможет увеличить доходы бюджета.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Правительство готово “подрастить” акцизы на вино».