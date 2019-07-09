Правительство готово «подрастить» акцизы на вино

В России подорожает вино: правительство впервые с 2017 года предложило повысить почти вдвое акцизы на вина, пишет газета «Ведомости». Ставки могут вырасти с 18 до 31 руб. за литр на тихие, с 36 до 40 руб. — на игристые вина. Производители, выпускающие вино из отечественного сырья, получат налоговый вычет. Импортеры же и те, кто используют импортные виноматериалы, будут платить акциз по полной ставке.

«Опора России» обратилась в Минфин с критикой этой меры. Акцизы и так велики, и их повышение приведет к росту цен, отметил «Коммерсантъ FM» руководитель комиссии организации по алкогольной продукции Максим Каширин: «Я понимаю желание повысить акцизы, но не понимаю, зачем делать это так резко. Если ввести акциз в 36 руб. на литр на те вина, которые стоят на полке супермаркетов до 500 руб. — а это самый продаваемый сегмент сегодня — то мы получим 27 руб. на бутылку. Это очень много. Мы можем получить удорожание конечного продукта на 20%-30%.

Опять создается ситуация, когда такого рода важнейший напиток с точки зрения переключения населения с крепкого алкоголь на слабый будет снова дорогим.





И снова потребитель будет думать, зачем покупать такое вино, лучше водочку приобрести, которая дешевле. Это фундаментально ошибочный путь. Я согласен лишь с тем, что акциз на винные напитки должен быть выше, чем на натуральные вина. То есть для потребителя первые должны выглядеть не столь привлекательно, потому что все-таки нужно заниматься натуральными продуктами, натуральным вином».

В прошлый раз повышение акцизных ставок не коснулось вин, защищенных географических наименований, и этим воспользовались импортеры. Теперь Минфин хочет устранить пробелы, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин: «Импортеры повезли европейские вина по тем же сниженным ставкам акцизов в Россию, потому что это тоже вина защищенных географических указаний, защищенных наименований мест происхождения, только уже в ЕС. На это Минфин как-то очень болезненно отреагировал и сказал, что так дело не пойдет. Дальше началась эта возня, которая продолжается уже года два: давайте все акцизы на вина повысим и уравняем с винными напитками. Но это скорее всего ни к чему не приведет, потому что виноделы сейчас побегут к премьеру, начнут писать президенту, апеллировать к ним, и в результате всех простят. Если говорить о том, насколько это нужно бюджету, — да не нужно вообще. А для виноделов это лишь во вред: таким образом разрушается идея о том, что может существовать российское виноделие».

Между тем, цены на российское вино скорее всего сильно не изменятся, в свою очередь, полагает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович: «В этом же документе вводится акциз на виноград для того, чтобы через него можно было сделать так называемый налоговый вычет. И вот если все будет именно так, то в итоге те, кто будут производить вино, игристое вино и коньяк из винограда, выращенного в России, будут иметь возможность получить налоговый вычет и платить такой же акциз, который платится сейчас, или даже меньше.

Это приведет к тому, что российские напитки, произведенные из отечественного винограда, не поднимутся в цене, а, может, даже где-то и немножко опустятся.

В результате мы надеемся, что тенденция выдавливания импортом с полок магазинов российского вина будет остановлена».

В прошлый раз ставки акцизов на винную продукцию поднимались два года назад, тогда максимальное повышение — на 10 руб. — коснулось игристых вин иностранного производства.

Кирилл Абакумов