12,1 миллиарда долларов составил профицит текущего счета платежного баланса во втором квартале 2019 года, оценил ЦБ. Это меньше, чем год назад ($17,9 млрд) и чем ожидал рынок ($19,1 млрд). Причина — спад экспорта энергоресурсов на 8,1% из-за ограничений ОПЕК+ и истории с загрязнением нефти. Чистый отток капитала составил $3,4 млрд против $23,9 млрд в первом квартале этого года. Приток фондов в госсектор ($8 млрд) и нефинансовые компании ($9,4 млрд) компенсировал их чистый отток из банков ($15,5 млрд). Чистое поступление прямых иностранных инвестиций стало отрицательным (минус $1,1 млрд против плюс $1 млрд в первом квартале), а портфельных вложений — стабилизировалось на уровне $0,9 млрд.