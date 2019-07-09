En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области

En+ Group прошла перерегистрацию в Калининградской области и получила соответствующее уведомление от «Корпорации развития» региона. «Начиная с 9 июля 2019 года общество зарегистрировано в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации»,— сообщает компания.

В дальнейшем En+ проведет листинг обыкновенных акций на Московской бирже и делистинг глобальных депозитарных расписок с нее.

Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур. В частности, поменяли адрес «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», «Самолюс Инвестментс Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Фенестрария Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Распериа Трейдинг Лимитед» и «Цератозамия Консалтантс Лимит».

Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в черный список США. В январе 2019-го ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. Весной компании запустили процесс перерегистрации в России.

Зачем активам Олега Дерипаски меняет регистрацию, читайте в публикации “Ъ” «En+ минус Джерси».