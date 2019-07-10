PPF Петра Келлнера продает пакет акций Polymetal рамках АВВ

Компания Fodina B.V., представляющая интересы PPF Group Петра Келлнера, собирается продать около 21 млн акций Polymetal в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АBB). Как сообщил «Интерфаксу» знакомый с ходом сделки источник, PPF, согласно условиям, не сможет продать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.

Goldman Sachs выступает букраннером, передает агентство. Стоимость пакета на бирже составляет около $267 млн.

Polymetal показал рост EBITDA в 2018 году на 5% и незначительное увеличение чистой прибыли по итогам года на 0,3%, до $355 млн. Общее производство компании в золотом эквиваленте выросло на 9% и составило 1,56 млн унций.

Подробнее о результатах компании за прошлый год читайте в публикации “Ъ” «Polymetal увеличивает прибыль».