НОВАТЭК точит нос на Китай

По данным “Ъ”, НОВАТЭК может увеличить число газовозов ледового класса для своего проекта «Арктик СПГ» с 15 до 17 штук, а также изменить концепт, сделав суда более мощными и узкими по сравнению с теми, которые используются для «Ямал СПГ». Строить суда будет верфь «Звезда» в партнерстве с южнокорейской Samsung вместо DSME, которая участвовала в контракте для «Ямал СПГ». Выбор Samsung в качестве партнера означает, что у газовозов будет и новая грузовая система, которая до сих пор не применялась на арктических СПГ-танкерах.

НОВАТЭК предложил консорциуму верфи «Звезда» и южнокорейской Samsung изменить проект газовозов арктического класса, которые должны быть построены для будущего СПГ-завода «Арктик СПГ», рассказали несколько источников “Ъ”. Новый проект, разработанный финской Aker Arctic, предполагает увеличение мощности газовозов по сравнению с судами для уже запущенного проекта «Ямал СПГ» — 51 МВт против 45 МВт. Для сравнения: мощность крупнейшего на данный момент в мире атомного ледокола «50 лет Победы» — 55 МВт. Двигательная система из трех винторулевых колонок (азиподов) может быть заменена на систему из двух азиподов по 17,5 МВт и центрального винта. Кроме того, новое судно может быть немного уже старого — шириной 44 м вместо 46 м.

По словам собеседников “Ъ”, эти изменения в основном направлены на то, чтобы увеличить скорость судов во льдах при движении носом вперед, тогда как ледопроходимость при движении кормой вперед (это основной режим, который применяется при самостоятельном плавании танкера в тяжелых льдах), видимо, снизится. То есть новый проект нацелен на рост скорости при движении за ледоколом. Об этом, в частности, говорит сокращение ширины корпуса, что позволяет меньше тереться бортами о лед (у новых атомных ледоколов ЛК-60 ширина составляет 35 м). Подобные характеристики нужны прежде всего при рейсах в восточной части Севморпути в направлении Азии.

Ряд источников “Ъ” добавляют, что в расчете на рост поставок в Азию НОВАТЭК также увеличил до 17 число необходимых газовозов.

Месяц назад глава компании Леонид Михельсон говорил о потребности в 15–17 Arc7. Два источника “Ъ” уточнили, что стоимость газовозов нового проекта будет примерно такой же, как и для «Ямал СПГ». Как писал “Ъ” 8 апреля, Минпромторг в подготовленном проекте постановления правительства предлагает стоимость строительства газовоза Arc7 на «Звезде» в $375,6 млн при цене работ в Южной Корее в $324,4–330 млн. Разницу между этими суммами будет компенсировать бюджет, глава Минпромторга Денис Мантуров оценивал размер компенсации в 50 млрд руб. из расчета на 15 судов. В самом НОВАТЭКе не смогли подготовить ответ на запрос, направленный вечером 9 июля. В «Роснефти», курирующей «Звезду», “Ъ” также не ответили.

То, что «Звезда» выбрала в партнеры Samsung, выглядит неожиданным. До сих пор в публичном поле приоритетным казалось сотрудничество верфи с также южнокорейской DSME. Последняя построила 15 газовозов для уже запущенного «Ямал СПГ», и с ней у «Звезды» подписано соглашение о сотрудничестве. Впрочем, источники “Ъ” называли его рамочным. По словам одного из них, сходное соглашение есть и с Samsung, но его условия неизвестны. Уход от DSME означает как минимум необходимость смены ключевого параметра газовоза — типа криогенной мембраны, которая предохраняет СПГ, находящийся в грузовых танках при температуре минус 163 °С, от испарения. На газовозах для «Ямал СПГ» была использована мембрана №96 от французской GTT, у Samsung нет лицензии на этот тип мембраны, но есть лицензия на мембрану Mark III.

Собеседники “Ъ” затрудняются оценить, насколько смена мембраны может повлиять на сроки сдачи газовозов.

Один из них отмечает, что у Samsung были проблемы с протечками на СПГ-танкерах, построенных для BG, которые, впрочем, устранены. При этом Mark III лучше изолирует СПГ, и он меньше испаряется, но для ледовых газовозов это, возможно, не преимущество, так как им нужно много отпарного газа для двигателей при движении во льдах. «В целом это дополнительный технологический риск, который накладывается на риски "Звезды"»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Способность российской верфи построить газовозы вызывает сомнения в отрасли (см. “Ъ” от 10 июня).

Samsung и DSME имеют близкий опыт в строительстве газовозов — с 2000 по 2018 год они выпустили 111 и 120 судов соответственно, говорит глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. На начало 2019 года портфель заказов DSME со сдачей в 2019–2021 годах включал 35 судов (из них 5 — для «Ямал СПГ»), в то время как у Samsung было всего 19 судов. Возможно, отмечает господин Григорьев, что меньшая загруженность верфей определяет более гибкую позицию Samsung в сотрудничестве с российской стороной, в том числе в передаче необходимых компетенций и подготовке специалистов.

Юрий Барсуков, Анастасия Веденеева