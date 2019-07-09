Boeing не получает новых заказов на 737 Max третий месяц подряд

Сегодня, 9 июля, аэрокосмическая корпорация Boeing представила данные по поставкам за второй квартал и первую половину 2019 года. С начала года компания поставила 239 коммерческих самолетов, что на 37% меньше, чем за первую половину 2018 года. По итогам июня компания вновь не получила новых заказов на лайнер 737 Max, эксплуатация которых временно прекращена с середины марта после двух авиакатастроф, вызванных проблемами с ПО.

Таким образом, Boeing уже третий месяц подряд не получает новых заказов на этот лайнер, ранее бывший одним из ее бестселлеров. Ситуация вокруг 737 Max заметно снижает показатели Boeing на фоне растущей конкуренции со стороны европейского концерна Airbus — по итогам первой половины года Airbus объявил о поставках 389 коммерческих самолетов. По прогнозам телеканала CNBC, такая ситуация может привести к тому, что в 2019 году крупнейшим в мире производителем гражданских самолетов станет Airbus.

Евгений Хвостик