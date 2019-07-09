Минюст обжаловал решение ЕСПЧ о выплате Навальному €22 тыс.

Министерство юстиции России просит Большую палату Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) пересмотреть решение о выплате оппозиционеру Алексею Навальному €22 тыс. за нарушение его прав при уголовном преследовании по делу «Ив Роше», сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ходатайство отправлено в ЕСПЧ 8 июля. Другие детали не приводятся.

В апреле этого года ЕСПЧ впервые признал избрание и продление домашнего ареста в России нарушением Конвенции по правам человека, запретив произвольно применять эту меру пресечения. ЕСПЧ указал, что цель домашнего ареста Алексея Навального при расследовании дела «Ив Роше» в 2014 году заключалась в «подавлении политического плюрализма». По решению суда, российского государство должно было выплатить оппозиционеру €22,6 тыс. в качестве моральной компенсации и компенсации судебных издержек. В Кремле и Минюсте выразили несогласие решением Страсбургского суда.

В конце 2018 года в рамках дела «Алексей Навальный против России» Большая палата ЕСПЧ также встала на сторону политика, признав его преследования российскими властями политически мотивированными и обязав последние выплатить ему €63 тыс. Дело касалось задержаний и арестов политика на митингах в 2012 и 2014 годах.

Подробнее о том, как ЕСПЧ удовлетворил жалобу Алексея Навального, читайте в материале “Ъ” «В домашних арестах обнаружены нарушения Европейской конвенции».