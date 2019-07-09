Электромобиль Bentley появится не раньше 2025 года

Компания Bentley выпустит серийный электромобиль не раньше 2025 года, сообщает Autocar со ссылкой на главу британского автопроизводителя Эдриана Холлмарка.

«Клиенты хотят электромобиль Bentley, я хочу построить такую машину, но сейчас мы не можем сделать электромобиль, который отвечал бы нашим ценностям. Проблема в технологиях, — отметил господин Холлмарк. — Аккумулятор, который подойдет по размерам, не даст нужный запас хода. Батарея с нужным запасом хода будет слишком тяжелый. Пока это уравнение, не имеющего решения».

Ожидается, что к 2025 году технологии позволят делать более легкие и емкие твердотельные аккумуляторы, чем сейчас. После того, как такие батареи станут дешевле, в Bentley займутся созданием электромоибля.