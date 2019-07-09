10 июля, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Электромобиль Bentley появится не раньше 2025 года

Компания Bentley выпустит серийный электромобиль не раньше 2025 года, сообщает Autocar со ссылкой на главу британского автопроизводителя Эдриана Холлмарка.

«Клиенты хотят электромобиль Bentley, я хочу построить такую машину, но сейчас мы не можем сделать электромобиль, который отвечал бы нашим ценностям. Проблема в технологиях, — отметил господин Холлмарк. — Аккумулятор, который подойдет по размерам, не даст нужный запас хода. Батарея с нужным запасом хода будет слишком тяжелый. Пока это уравнение, не имеющего решения».

Ожидается, что к 2025 году технологии позволят делать более легкие и емкие твердотельные аккумуляторы, чем сейчас. После того, как такие батареи станут дешевле, в Bentley займутся созданием электромоибля.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя