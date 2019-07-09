Синод на Валааме объявил о кадровых изменениях в РПЦ

Сегодня, 9 июля, во Владимирском скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря прошло заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). На нем иерархи произвели ряд кадровых перестановок.

В частности, было решено освободить протоиерея Кирилла Сладкова, и. о. председателя Синодального отдела по делам молодежи, от занимаемой должности, а на его место назначить епископа Петергофского Серафима, викария Санкт-Петербургской епархии, с освобождением последнего от должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии. В связи с новым назначением епископ Серафим будет иметь титул епископа Истринского и станет викарием патриарха Московского и всея Руси.

Ректором Санкт-Петербургской духовной академии назначен иеромонах Силуан (Никитин), исполняющий до сегодняшнего дня обязанности ректора Сретенской духовной семинарии. Синод решил иеромонаха Силуана (Никитина) избрать епископом Петергофским, викарием Санкт-Петербургской епархии. На его место временно исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии назначили архиепископа Верейского Амвросия, ректора Московской духовной академии, который будет временно совмещать две должности.

Еще одним решением Синода стало назначение первого викария патриарха Московского и всея Руси на Липецкую и Задонскую кафедру. Прежний ее правящий епископ — митрополит Никон — ушел на покой в связи с достижением 75-летия. Помимо этого, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освобожден от обязанностей секретаря Межсоборного присутствия, которые он исполнял десять лет. До начала этого года он также был управляющим делами Московской патриархии. На его место назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, управляющий делами с февраля 2019 года.

Павел Коробов