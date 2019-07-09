Питерские сохранили контроль над хоккеем

В сборной России по хоккею уже в ближайшее время сменится главный тренер, сообщил “Ъ” источник в Федерации хоккея России. Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера. Воробьев при этом останется в штабе национальной сборной.

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев в ближайшее время покинет свой пост. По данным “Ъ”, заявление об этом последует не позднее среды. Отметим, что смена тренера национальной команды всерьез обсуждалась в Федерации хоккея России (ФХР) на протяжении нескольких недель, но окончательное решение было принято только сейчас.

Илья Воробьев возглавил сборную России в апреле 2018 года в качестве исполняющего обязанности, сменив на этом посту Олега Знарка. Летом того же года Воробьев был утвержден в качестве руководителя национальной команды на постоянной основе. Под руководством господина Воробьева сборная России провела два чемпионата мира. В 2018 году (первенство принимала Дания) она выбыла уже в четвертьфинале.

На чемпионате мира 2019 года в Словакии завоевала бронзовые медали. Болельщики восприняли последний результат как провальный, поскольку сборная России располагала очевидно наиболее сильным составом среди всех участников турнира.

Место Ильи Воробьева займет Алексей Кудашов. В тренерский штаб национальной команды он входил с апреля прошлого года. До появления в сборной России господин Кудашов руководил подмосковным «Атлантом» (2013–2015), тренировал ярославский «Локомотив» (2015–2017). На данный момент Кудашов работает в тренерском штабе санкт-петербургского СКА, главным тренером которого является Илья Воробьев.

Арнольд Кабанов