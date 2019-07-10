Уральские университеты собираются в центр

Руководители трех регионов Уральского федерального округа подписали соглашение о создании научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на базе трех вузов — Уральского федерального, Южно-Уральского государственного и Курганского государственного университетов. Вузы и предприятия — участники НОЦ рассчитывают на льготы, в том числе на особые режимы налогообложения. Концепция уральского НОЦ предполагает ежегодный объем инвестиций более 1 млрд руб., основная часть должна быть выделена предприятиями-партнерами и региональными бюджетами.

Руководители Свердловской, Челябинской и Курганской областей договорились о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра в рамках национального проекта «Наука». Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере научно-производственной кооперации на международной выставке «Иннопром-2019» подписали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Весной 2020 года участники проекта планируют направить заявку Минобрнауки РФ на участие в конкурсе на создание НОЦ. В случае успеха он будет реализован на базе трех вузов: Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина (УрФУ), Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Курганского государственного университета.

В пресс-службе УрФУ сообщили “Ъ”, что организациям—участницам НОЦ будут предоставлены преференции, которые упростят взаимодействие между ними: снятие административных барьеров, предоставление льготного доступа к объектам научной и производственной инфраструктуры, установление особых режимов налогообложения и другие меры. Источник “Ъ”, близкий к Минобрнауки, пояснил, что предоставление льгот действительно обсуждается, однако вопрос «еще не проработан с юридической точки зрения».

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что ЮУрГУ примет участие в проекте по направлениям «цифровая индустрия» и «ракетно-космическая техника». В целом же, как рассказали “Ъ” в вузах, НОЦ займется разработками в области робототехники, специальной импульсной техники, лазерных технологий, переработки техногенных и бытовых отходов, двигателестроения, аэрокосмического двигателестроения и др. Там также отметили, что концепция уральского НОЦ предполагает ежегодный объем инвестиций более 1 млрд руб. Основная часть из них ляжет на индустриальных партнеров и региональные бюджеты Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Региональными бюджетами, начиная с 2020 года, планируется выделение грантов предприятиям для финансирования комплексных проектов организации высокотехнологичного производства на условиях софинансирования со стороны индустриального партнера и (или) частного инвестора (не менее 50%).

Напомним, в мае правительство впервые утвердило меры господдержки создания и развития научно-образовательных центров мирового уровня. Как заявили тогда “Ъ” в Министерстве науки и высшего образования, создать НОЦ готовы шесть регионов, а в трех из них уже определены партнеры из числа вузов и предприятий. Первые НОЦ займутся селекционно-генетическими исследованиями, «обеспечивающими генетическую независимость РФ», производством биоудобрений для «достижения мировых показателей урожайности», исследованием Арктики и разработкой «технологий роботизированной добычи и транспортировки твердых полезных ископаемых». Партнерами центров уже готовы выступить «Сибур», «УГМК-Агро», ЛУКОЙЛ и «Газпром». Работа по созданию центров ведется в рамках нацпроекта «Наука», на который выделят 636 млрд руб. Ранее источники “Ъ”, близкие к администрации президента, отмечали, что фактически региональные власти и ректоры «сдают экзамен» по подаче заявок на НОЦ, а те из губернаторов и ректоров вузов, которые его «не сдадут», «вряд ли справятся и с выполнением KPI по нацпроектам и будут оперативно заменяться».

Ксения Миронова; Юлия Гарипова, Челябинск; Дарья Соколова, Екатеринбург