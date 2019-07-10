RBI впишется на Московский

Группа RBI построит на Московском проспекте гостиничный комплекс под брендом Studio стоимостью 1,1 млрд рублей. Управлять отелем емкостью свыше 400 номеров девелопер планирует самостоятельно. Аналитики считают, что объект находится в удачной локации и будет пользоваться спросом.

Группа RBI построит на Московском проспекте, 103, отель с номерным фондом более 400 единиц. Гостиница будет работать под брендом Studio, а его оператором станет RBI PM (подразделение группы, управляющее отелями). В состав гостиничного комплекса войдут коворкинг, ресторан и фитнес-центр, а его полезная площадь составит примерно 14 тыс. кв. м. Как пояснили в RBI, речь идет о классической гостинице, без апартаментов. Количество звезд, которое будет иметь объект, в компании не уточнили. Гостиничные объекты в Петербурге будут востребованы, учитывая огромный туристический потенциал города и ежегодный рост внутренних туристов, пояснил “Ъ” президент группы RBI Эдуард Тиктинский. По его словам, новый проект позволит «захватить аудиторию, нацеленную на краткосрочную аренду гостиничного номера с полным сервисным обслуживанием».

Отель будет возведен на участке 0,4 га, где расположены бывшие производственные мастерские. Находится ли этот участок в собственности или взят в аренду, в RBI не пояснили. Для финансирования проекта девелопер планирует использовать собственные и привлеченные средства. Сейчас компания занимается поиском соинвесторов, в том числе институциональных. Аналогичный опыт у RBI уже был с Deutsche Bank и Morgan Stanley, говорит господин Тиктинский. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,1 млрд рублей. Учитывая необходимость завершить проектирование объекта и получить разрешительную документацию, строительство может начаться не ранее середины следующего года, уточнили в компании.

Планы по созданию сети гостиниц под брендом Studio группа RBI анонсировала летом прошлого года. Первым объектом компании стал апарт-отель в Московском районе Петербурга. Под застройку RBI в прошлом году приобрела участок в 0,4 га на Заозерной улице, 1. На этой земле компания собирается возвести отель на 357 юнитов стоимостью 1,1 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2021 год. В дальнейшем RBI планирует расширение гостиничной сети Studio, говорит господин Тиктинский.

Данный проект будет востребован, учитывая его локацию — шаговая доступность станции метро, Московского проспекта, близость исторического центра, аэропорта, считает управляющий партнер IPG.Estate Иван Починщиков. Расположение в Московском районе с его зелеными дворами и развитой инфраструктурой повышает статус и ликвидность в этой локации, соглашается директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анна Сигалова.

По итогам 2018 года в Петербурге насчитывалось 143 отеля в категории 3–5 звезд с суммарным номерным фондом 23,4 тыс. номеров, подсчитали в Knight Frank St Petersburg. В структуре предложения преобладают трехзвездные гостиницы, на которые приходится 55% рынка. По данным компании, средний тариф размещения в петербургских отелях в прошлом году увеличился на 10,3% и составил 4,1 тыс. рублей, средний уровень загрузки — 68,7% (рост на 3,5% к 2017 году).

Константин Куркин