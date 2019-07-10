НОЦ объединит уральские вузы

Руководители трех регионов Уральского федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-производственной кооперации в рамках нацпроекта «Наука». Документ предполагает создание межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на базе трех вузов — Уральского федерального, Южно-Уральского государственного и Курганского государственного университетов. Весной 2020 года участники проекта планируют направить заявку Минобрнауки РФ на участие в конкурсе на создание НОЦ. Власти регионов рассчитывают, что центр, который должен объединить потенциал научных и образовательных организаций с предприятиями и корпорациями, даст толчок развитию реального сектора экономики.



Руководители Свердловской, Челябинской и Курганской областей договорились о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) в рамках национального проекта «Наука». Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере научно-производственной кооперации на международной выставке «Иннопром-2019» подписали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Участники проекта намерены направить заявку на конкурс Министерства образования и науки России на создание НОЦ, в случае успеха он будет реализован на базе трех вузов: Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Южно-Уральского государственного университета и Курганского государственного университета

«Сегодня мы объединяем усилия трех регионов в решении одной из ключевых задач — усиления глобальных конкурентных преимуществ территорий за счет роста инновационной активности и развития научно-производственной кооперации. Мы вместе создаем уральский межрегиональный научно-образовательный центр. Он станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов»,— заявил господин Куйвашев. По данным пресс-службы правительства Свердловской области, УрФУ, который выступил инициатором создания центра, уже сформировал перечень более чем из 50 потенциальных научно-технологических проектов для реализации в рамках научно-образовательного центра, а ряд предприятий и корпораций подтвердили готовность стать их участниками. По словам ректора университета Виктора Кокшарова, УрФУ возьмет на себя функционал проектного офиса и направит заявку на конкурс весной 2020 года. Также он отметил, что участники НОЦ будут поддерживать научные направления в интересах промышленных предприятий, что будет содействовать развитию регионов и принесет существенный экономический эффект.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что ЮУрГУ примет участие в проекте по направлениям «цифровая индустрия» и «ракетно-космическая техника».

«Это действительно серьезный рывок и масса возможностей. Для вуза — это перспективные исследования, приток исследователей и студентов, подготовка кадров по передовым направлениям, обмен технологиями и “трансфер” научных коллективов. Для научных организаций — реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вовлечение исследователей, в том числе молодых, содействие участию в международных коллаборациях ученых. Для региона и бизнеса — возможность формирования внутренних заказов на исследования, привлечение инвестиций крупных и средних компаний, предоставление производственных мощностей и так далее»,— отметил господин Текслер.

По словам врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сотрудничество между тремя уральскими вузами поднимет компетенции всех участников, качественно повысит уровень образования студентов, а финансирование, в том числе за счет нацпроекта «Наука», дает гарантию успешного исполнения проекта в целом.

Исполняющая обязанности заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко говорит, что интеграция усилий научных и образовательных организаций с предприятиями и корпорациями способно дать реальное ускорение развитию высокотехнологичной индустрии, способной производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, в том числе на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения.

В рамках национального проекта «Наука» планируется до 2024 года создать как минимум 15 научно-образовательных центров. Пилотные проекты уже реализуются в Кузбассе, Нижегородской, Тюменской и Белгородской областях, а также в Пермском крае. Общее финансирование проекта — 636 млрд руб.

Юлия Гарипова