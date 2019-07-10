«Мы хотим строить дом для наших детей»

Нижегородские градозащитники узнали, что на месте снесенного объекта культурного наследия «Шахматный дом» ведется незаконное строительство. ­Несмотря на временный запрет властей, владельцы снесенного здания начали строительные работы. Итогом разбирательства стало возбуждение административного дела в отношении владельца здания, собственника Мытного рынка Вагана Багдасаряна и новый запрет на строительные работы до согласования проекта. Предприниматель уверен, что действует по закону и обвиняет градозащитников в вымогательстве. Его жена просит оставить в покое семью и говорит, что они просто хотят «строить дом для своих детей».



Нижегородские градозащитники обнаружили, что вопреки запрету Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН) собственник снесенного «Шахматного дома» начал строительные работы на площадке. Напомним, «Шахматный дом» находился на улице Пискунова в историческом центре Нижнего Новгорода. Это было здание в стиле модерн, перестроенное местным архитектором Сергеем Левковым в 1908 году из деревянного дома. В ноябре 1983 года здание было поставлено на государственную охрану решением Горьковского исполкома, до 2009 года здесь располагалось управление культуры Нижнего Новгорода, потом дом пустовал, и в 2013 году его купил директор Мытного рынка Ваган Багдасарян. Новый собственник говорил, что планирует реконструировать объект культурного наследия, однако к работам не приступил, а в мае изношенное на 98% по оценкам специалистов здание было снесено. Тогда в УГО ОКН сообщили, что объект будет полностью восстановлен в историческом облике и не утратит статуса ОКН, несмотря на то, что станет новоделом. Однако позже выяснилось, что проект восстановления не соответствует требованиям, он был отправлен на доработку и на данный момент не утвержден. УГО ОКН выдало запрет на проведение каких-либо работ на площадке.

Как заявил 9 июля во время осмотра строительной площадки и.о. руководителя УГО ОКН Игорь Петров, начало работ в этой ситуации является грубейшим нарушением законодательства. Собственнику выдали новое предписание о запрете на проведение работ до 12 июля, к этому моменту скорректированный проект должен быть представлен на рассмотрение. Вагану Багдасаряну грозит новый штраф до 200 тыс. руб., в отношении него УГО ОКН возбудило административное производство.

Градозащитница, эксперт Министерства культуры РФ Анна Давыдова сообщила, что работы на объекте ведет не утвержденный подрядчик АО «Владимирреставрация», а неизвестная сторонняя организация. Директор «Владимирреставрации» Сергей Соленов заявил, что компания отказывается брать на себя ответственность за то, что построено на месте «Шахматного дома» в период с 1 по 8 июля. «Это значит, что работы ведутся нелегально, без архитектурного и технического надзора. ­Работы ведутся без утвержденного проекта. Получается, что это здание — самострой», — уверена Анна ­Давыдова.

Жена Вагана Багдасаряна, которая во вторник пришла на стройку с тремя малолетними дочерьми, по­требовала, чтобы их семью «оставили в покое». «У нас все нормально с проектом, это у вас что-то ненормально. Мы хотим строить дом для наших детей, не мешайте нам. Ничего незаконного мой супруг не делает», — громко и раздраженно заявила она журналистам и градозащитникам. Ваган Багдасарян сообщил, что «у него нет больше денег, чтобы еще за что-то платить» и обвинил Анну Давыдову в вымогательстве 6 млн руб. Он сообщил журналистам, что компания, в которой работает отец градозащитницы, имеет необходимую лицензию и тоже хотела бы принять участие в проектировании нового «Шахматного дома», но этой фирме отказали, так как «Владимирреставрация» предложила свои услуги за в три раза меньшую сумму. По его мнению, именно с этим связано повышенное внимание градозащитницы к этому объекту. Анна Давыдова заявила, что эта информация не соответствует действительности, как и обвинения в вымогательстве, и пообещала обратиться в суд.

Представитель Вагана Багдасаряна Вагинак Торосян сообщил, что перед собственниками стоит задача воссоздать ОКН к 800-­летию Нижнего Новгорода. По его словам, в ходе работ возникают замечания, которые устраняются в рабочем режиме. Он также считает, что ажиотаж вокруг стройки вызван тем, что подрядчиков нашли в других регионах: «Не могу на сто процентов утверждать, но мне кажется, что, если бы мы прибегли к услугам местных экспертов и специалистов, ситуация развивалась бы иначе. Но мы провели конкурсы и выбрали тех, кто выполнит работы дешевле». Ранее “Ъ-Приволжье” писал, что Ваган Багдасарян планировал вложить в реконструкцию здания 30 млн руб. Во вторник он сообщил, что «Шахматный дом» останется общественным местом, где будут играть в шахматы дети, в том числе его собственные.

В следующий раз сотрудники УГО ОКН, градозащитники, собственник и подрядчики должны будут встретиться 12 июля, чтобы обсудить очередные по­правки в проект реконструкции «Шахматного дома».

Андрей Репин