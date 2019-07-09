Строительную компанию ГК «Сумма» признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение о признании банкротом ООО «Стройновация», а также открытии в отношении компании конкурсного производства. Об этом сообщает ТАСС.

Строительная компания входит в ГК «Сумма», принадлежащую Зиявудину Магомедову. Исковые требования о признании компании банкротом начали поступать еще в марте 2017 года, однако дружественные должнику третьи лица отзывали заявления на правах правопреемников. На заседании суда в мае 2018 года была введена процедура наблюдения.

Напомним, владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).