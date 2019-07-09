Группа ЛСР приступила к производству товарного бетона на заводе ЖБИ в Екатеринбурге

ПАО «Группа ЛСР» начало производство товарного бетона в рамках реорганизации входящего в состав компании завода ЖБИ в Екатеринбурге. Производственная мощность составит 400 тыс. кубометров в год. Также в настоящий момент ЛСР приступила к обновлению оборудования завода ЖБИ, сообщает со ссылкой на пресс-службу группы «Интерфакс».

Редевелопмент промплощадки завода ЖБИ в Екатеринбурге начался в 2012 году. На месте одного из цехов было построено 127 тыс. кв. м жилья. Кроме этого, ЛСР планирует застроить жилыми домами еще 27 га неиспользуемых территорий завода. Все производство перенесено в другой цех. Ведется работа по сокращению санитарно-защитных зон заводской территории.