В объятиях танго

В столице прошел трехдневный танго-марафон Encuentro Milonguero Moscow. Примечательность мероприятия в том, что большинство участников — иностранцы. Как мир снова захватила латиноамериканская танцевальная лихорадка и при чем тут Россия, разбирался «Огонек».

Ганна Курак

«Я их всех оттанцевал!» — без малейшего намека на пошлость говорит Николай Кривицкий, показывая новых френдов на Facebook. Три десятка прекрасных женщин появились в его ленте после прошлого уикенда. Нет, он не пылкий герой-любовник, а всего лишь заядлый любитель аргентинского танго. «Это даже не хобби, а пристрастие. Разок-другой попробуешь — и все! — пропал навеки. Деньги, время, силы теперь уходят на любимое занятие»,— о танго этот уже немолодой, но и совсем не старый мужчина может говорить часами. Он родился в Одессе, живет в Нью-Йорке, а в Москву прилетел, чтобы отвести душу в танце под нестареющие мелодии Карлоса Гарделя и Франсиско Канаро.

Как люди попадают в танго? Одни начинают танцевать совсем юными. У этих ребят — страстных и живых в силу возраста — танго, наверное, встраивается в ДНК. Ведь даже став семейными, они продолжают ходить на милонги (вечера танго). Детей с няньками усаживают где-нибудь в уголочке, а сами лихо отплясывают часы напролет.

Есть еще одна категория тангерос — народ зрелого возраста, как Николай. Мир танца они открывают в период жизни, когда дети выросли, карьера сложилась и есть риск превратиться в домоседа с пультом в руках.

— К счастью, эта участь меня миновала. После работы иду в душ, легко перекусываю и отправляюсь на танцы. Вечер окрашен не светом голубого экрана, а страстными ритмами.

Танго — танец социальный. Поэтому танцевать его принято вне дома и обязательно с разными партнерами. За последние 30 лет популярность танго в мире выросла в десятки раз.

Специализированные школы появились даже в самых маленьких городах, а милонги устраиваются не реже обычных дискотек. Но самое интересное в мире танго — марафоны. Фактически это несколько вечеров, точнее ночей, танцев, на которые съезжаются незнакомые люди из разных городов и стран. На один из таких — Encuentro Milonguero Moscow — и приехал Николай.

Знакомые и друзья, далекие от танго, частенько донимают мужчину вопросами о том, каково это — танцевать с 20 женщинами за один вечер.

— А за год через меня проходит больше тысячи партнерш по всему миру — молодые и постарше, опытные и не очень, красавицы и просто харизматичные… Не поверите, но я не запоминаю их имен, только лица ассоциирую с качеством танца! Хотя все настолько сосредоточены на движении, что даже нет возможности заглянуть друг другу в глаза. К тому же я партнершу не руками веду, а балансом тела. Многие почему-то видят в танго только страсть. Она, безусловно, имеет место, но это еще не все. Есть потрясающая музыка, грация и безумная энергетика.

Из-за того, что в танго постоянно меняются партнеры, может сложиться впечатление, что оно придумано для одиночек. Однако Николай спешит развеять и этот миф:

— Супружеские пары у нас на каждом мероприятии, но своими отношениями они стараются не светить. Потанцуют друг с другом разок-другой и разбегаются до конца вечера. В аргентинском танго считается, что у людей, танцующих все время с одним партнером, могут быть проблемы. Они не способны отделить само танго от конкретного человека и не могут настроиться на нужную волну с кем-то другим. А главная фишка — в разнообразии.

Поэтому танго часто сравнивают с произведением искусства, которое рождается и тут же умирает. Магнетизм в том, что оно — от первого покачивания бедром до последнего прогиба в пояснице — полная импровизация. Каждый танец неповторим, потому что исполняется с новым партнером. «Все, что готовится и разучивается заранее,— демонстрация, а не танго. Нет в этом жизни»,— считают танцоры.

— Зато в танго, которое возникает сиюминутно, есть настоящая целительная сила,— заявляет Николай, и не верить ему нет причин: он работает в медицине.— Однажды я перетренировался. Адская боль чувствовалась даже при ходьбе, но любимые милонги я бросить не мог. Прихрамывая и стиснув зубы доползал до зала, а там… боль как будто рукой снимало! Самое интересное, что я не один такой. Знакомая как-то получила травму и не могла сидеть, но от танго не отказалась. Приходя на танцы, ждала приглашения кавалеров стоя. Стоит ли говорить, что в те вечера она пользовалась большой популярностью у мужчин? В Аргентине танго — это вообще распространенный вид психотерапии. Идешь к доктору на прием, рассказываешь о своих проблемах, а он в ответ с серьезным лицом в качестве лекарства назначает танцевальный курс.

Кодигос тангерос, или Дамы не приглашают кавалеров

Россиян среди участников танго-марафона в Москве было всего 30 процентов Фото: Екатерина Кошелева

Когда мы говорим об аргентинском танго, то подразумеваем не только действо на танцполе. Это еще и кодигос (правила поведения), которых придерживаются все танцующие.

Приглашение на танго напоминает целое театральное действо. В начале вечера мужчины садятся напротив женщин и начинают играть с ними в своеобразные «гляделки».

— Когда зрительный контакт с интересующей дамой установлен, я киваю в сторону паркета. Если она утвердительно кивает в ответ — могу к ней подойти, если нет — ищу следующую жертву. При этом женщины никогда не выходят навстречу мужчинам, они терпеливо дожидаются кавалеров на своем месте. Боже упаси подойти к ней с протянутой ладонью. В России даже есть забавное выражение на этот счет: «С руки не танцуют!» — посвящает в детали танго-этикета Николай.— Такие заморочки придуманы не ради красы, а во избежание неловких ситуаций. Даже если вам откажут, об этом будете знать только вы и женщина. С другой стороны, это помогает наладить контакт тангерос из разных стран без знания иностранных языков.

Интересно, что во время танго партнеры не произносят ни слова. Лишь в перерывах есть время на знакомство и пару фраз о погоде. В благодарность за понравившийся танец дама может поцеловать партнера в щеку или приобнять. Есть вероятность, что после этого они больше никогда не встретятся.

Как происходит выбор партнерши? Николай говорит, что раньше смотрел не только на лица женщин, но и на их туфли. Дело в том, что опытные дамы всегда приходят потанцевать в туфлях для профессионалов. А начинающие по незнанию часто покупают обычные туфельки на каблучках, чем себя и выдают.

— Бывает, пригласишь даму и уже в первые мгновения понимаешь, что вы абсолютно «не совпали». Ни тебе, ни ей танец не приносит удовольствия. Как поступить в такой ситуации? Женщина может оставить партнера, не дождавшись конца танды. А он — нет. Как-то во Франции была у меня партнерша, которая не могла (или не хотела) сосредоточиться на танце: поглядывала по сторонам, дергалась, отстранялась. Поскольку бросить ее посреди танцпола я не мог, единственное, что оставалось делать,— попытаться полюбить ее. Искренне, но мимолетно, чтобы конца танца было не так тягостно ждать. Не зря танго называют романом на пять минут.

Николай признается, что запомнить имена всех партнерш невозможно, но он старается сохранить ощущения, которые испытывает во время танца. «И, конечно, в памяти навсегда отпечатываются лица тех дам, что отказали!»

— Сегодня все чаще звучат призывы о равноправии полов. Это здорово, но только не в танго,— категоричен собеседник.— Когда какая-нибудь феминистически настроенная дама без стеснения сама приглашает меня потанцевать, чувствую себя ужасно! Ведь приходится отказывать. Во-первых, в таком танце будет нарушена гармония танго: мужчина должен вести и брать на себя ответственность, а здесь все с самого начала идет наперекосяк. Во-вторых, есть правила, по которым я честно переглядываюсь с женщинами, приглашая их на танцпол. Без надобности осмелевшая женщина пытается украсть у всех, кто играет по правилам, возможность танцевать. Неслыханная дерзость!

В танго четко разделены мужское и женское. Он, несомненно, лидер, кружит партнершу в страстном сплетении, оберегая от столкновения с другими парами. Она позволяет себя вести, но именно от нее зависит темп движений и близость объятия. Только вместе они способны достигнуть гармонии. Как показывает практика, дамам в танго сложнее всего научиться следовать за партнером. Такой уж у женщин характер: все время норовят предугадать следующий шаг мужчины, понять ход его мыслей.

— Я учу начинающих: «Не чувствуешь, что он тебя повел, не ходи!» Надо не додумывать за него, а просто довериться и получать удовольствие.

Аргентинское разочарование и русская неожиданность

Даму в профессиональных танцевальных туфлях партнер видит издалека Фото: Екатерина Кошелева

— Танго зародилось во второй половине ХIХ века, пережило бум в 1930–1940-е, но настоящего расцвета достигло именно сейчас,— уверен Николай.— Я много путешествую по работе и, оказываясь по рабочим делам в незнакомом городе, даже после напряженных переговоров с партнерами не спешу поскорее нырнуть в гостиничную постель. Наоборот, беру такси и мчусь в какой-нибудь старинный переулок в центре. Там, завидев людей с мешочками для обуви в руках, понимаю: мне за ними, и исчезаю за тяжелыми дверями. Делаю пару шагов по лестнице — и сердце замирает от знакомых ритмов, доносящихся со второго этажа. Точно туда! В этот момент забываю про работу, семью, политику — все буквально теряет смысл. Танцую-ем-пью, танцую-ем-пью, пью-ем-танцую и так до самого утра!

Каждый уважающий себя тангерос мечтает хоть раз в жизни попасть в Буэнос-Айрес. На родине танца каждый вечер проходит 25–30 милонг. Заманчивая перспектива — пригласить там партнершу из местных и танцевать с ней ночь напролет. Вот только оборачивается она, как правило, разочарованием. Увы, некоторые аргентинки танцуют хуже, чем американские и европейские женщины.

— Возможно, считают, что у них это умение в крови и учиться необязательно. Вторая причина связана с экономической ситуацией в стране. Далеко не все местные могут себе позволить уроки танго. Кто-то еще говорит, что аргентинцы ленивы, но я в это не верю. Зато о русских женщинах в танго слава ходит по всему свету. Они действительно хороши: прекрасно двигаются и умеют себя подать. К сожалению, в России очень мало танцующих мужчин. Здесь дамам попросту не с кем зажигать!