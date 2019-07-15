В объятиях танго

В столице прошел трехдневный танго-марафон Encuentro Milonguero Moscow. Примечательность мероприятия в том, что большинство участников — иностранцы. Как мир снова захватила латиноамериканская танцевальная лихорадка и при чем тут Россия, разбирался «Огонек».
«Я их всех оттанцевал!» — без малейшего намека на пошлость говорит Николай Кривицкий, показывая новых френдов на Facebook. Три десятка прекрасных женщин появились в его ленте после прошлого уикенда. Нет, он не пылкий герой-любовник, а всего лишь заядлый любитель аргентинского танго. «Это даже не хобби, а пристрастие. Разок-другой попробуешь — и все! — пропал навеки. Деньги, время, силы теперь уходят на любимое занятие»,— о танго этот уже немолодой, но и совсем не старый мужчина может говорить часами. Он родился в Одессе, живет в Нью-Йорке, а в Москву прилетел, чтобы отвести душу в танце под нестареющие мелодии Карлоса Гарделя и Франсиско Канаро.
Как люди попадают в танго? Одни начинают танцевать совсем юными. У этих ребят — страстных и живых в силу возраста — танго, наверное, встраивается в ДНК. Ведь даже став семейными, они продолжают ходить на милонги (вечера танго). Детей с няньками усаживают где-нибудь в уголочке, а сами лихо отплясывают часы напролет.
Есть еще одна категория тангерос — народ зрелого возраста, как Николай. Мир танца они открывают в период жизни, когда дети выросли, карьера сложилась и есть риск превратиться в домоседа с пультом в руках.
— К счастью, эта участь меня миновала. После работы иду в душ, легко перекусываю и отправляюсь на танцы. Вечер окрашен не светом голубого экрана, а страстными ритмами.
Специализированные школы появились даже в самых маленьких городах, а милонги устраиваются не реже обычных дискотек. Но самое интересное в мире танго — марафоны. Фактически это несколько вечеров, точнее ночей, танцев, на которые съезжаются незнакомые люди из разных городов и стран. На один из таких — Encuentro Milonguero Moscow — и приехал Николай.
Знакомые и друзья, далекие от танго, частенько донимают мужчину вопросами о том, каково это — танцевать с 20 женщинами за один вечер.
— А за год через меня проходит больше тысячи партнерш по всему миру — молодые и постарше, опытные и не очень, красавицы и просто харизматичные… Не поверите, но я не запоминаю их имен, только лица ассоциирую с качеством танца! Хотя все настолько сосредоточены на движении, что даже нет возможности заглянуть друг другу в глаза. К тому же я партнершу не руками веду, а балансом тела. Многие почему-то видят в танго только страсть. Она, безусловно, имеет место, но это еще не все. Есть потрясающая музыка, грация и безумная энергетика.
Из-за того, что в танго постоянно меняются партнеры, может сложиться впечатление, что оно придумано для одиночек. Однако Николай спешит развеять и этот миф:
— Супружеские пары у нас на каждом мероприятии, но своими отношениями они стараются не светить. Потанцуют друг с другом разок-другой и разбегаются до конца вечера. В аргентинском танго считается, что у людей, танцующих все время с одним партнером, могут быть проблемы. Они не способны отделить само танго от конкретного человека и не могут настроиться на нужную волну с кем-то другим. А главная фишка — в разнообразии.
Поэтому танго часто сравнивают с произведением искусства, которое рождается и тут же умирает. Магнетизм в том, что оно — от первого покачивания бедром до последнего прогиба в пояснице — полная импровизация. Каждый танец неповторим, потому что исполняется с новым партнером. «Все, что готовится и разучивается заранее,— демонстрация, а не танго. Нет в этом жизни»,— считают танцоры.
— Зато в танго, которое возникает сиюминутно, есть настоящая целительная сила,— заявляет Николай, и не верить ему нет причин: он работает в медицине.— Однажды я перетренировался. Адская боль чувствовалась даже при ходьбе, но любимые милонги я бросить не мог. Прихрамывая и стиснув зубы доползал до зала, а там… боль как будто рукой снимало! Самое интересное, что я не один такой. Знакомая как-то получила травму и не могла сидеть, но от танго не отказалась. Приходя на танцы, ждала приглашения кавалеров стоя. Стоит ли говорить, что в те вечера она пользовалась большой популярностью у мужчин? В Аргентине танго — это вообще распространенный вид психотерапии. Идешь к доктору на прием, рассказываешь о своих проблемах, а он в ответ с серьезным лицом в качестве лекарства назначает танцевальный курс.
Кодигос тангерос, или Дамы не приглашают кавалеров
Когда мы говорим об аргентинском танго, то подразумеваем не только действо на танцполе. Это еще и кодигос (правила поведения), которых придерживаются все танцующие.
Приглашение на танго напоминает целое театральное действо. В начале вечера мужчины садятся напротив женщин и начинают играть с ними в своеобразные «гляделки».
— Когда зрительный контакт с интересующей дамой установлен, я киваю в сторону паркета. Если она утвердительно кивает в ответ — могу к ней подойти, если нет — ищу следующую жертву. При этом женщины никогда не выходят навстречу мужчинам, они терпеливо дожидаются кавалеров на своем месте. Боже упаси подойти к ней с протянутой ладонью. В России даже есть забавное выражение на этот счет: «С руки не танцуют!» — посвящает в детали танго-этикета Николай.— Такие заморочки придуманы не ради красы, а во избежание неловких ситуаций. Даже если вам откажут, об этом будете знать только вы и женщина. С другой стороны, это помогает наладить контакт тангерос из разных стран без знания иностранных языков.
Интересно, что во время танго партнеры не произносят ни слова. Лишь в перерывах есть время на знакомство и пару фраз о погоде. В благодарность за понравившийся танец дама может поцеловать партнера в щеку или приобнять. Есть вероятность, что после этого они больше никогда не встретятся.
Как происходит выбор партнерши? Николай говорит, что раньше смотрел не только на лица женщин, но и на их туфли. Дело в том, что опытные дамы всегда приходят потанцевать в туфлях для профессионалов. А начинающие по незнанию часто покупают обычные туфельки на каблучках, чем себя и выдают.
— Бывает, пригласишь даму и уже в первые мгновения понимаешь, что вы абсолютно «не совпали». Ни тебе, ни ей танец не приносит удовольствия. Как поступить в такой ситуации? Женщина может оставить партнера, не дождавшись конца танды. А он — нет. Как-то во Франции была у меня партнерша, которая не могла (или не хотела) сосредоточиться на танце: поглядывала по сторонам, дергалась, отстранялась. Поскольку бросить ее посреди танцпола я не мог, единственное, что оставалось делать,— попытаться полюбить ее. Искренне, но мимолетно, чтобы конца танца было не так тягостно ждать. Не зря танго называют романом на пять минут.
— Сегодня все чаще звучат призывы о равноправии полов. Это здорово, но только не в танго,— категоричен собеседник.— Когда какая-нибудь феминистически настроенная дама без стеснения сама приглашает меня потанцевать, чувствую себя ужасно! Ведь приходится отказывать. Во-первых, в таком танце будет нарушена гармония танго: мужчина должен вести и брать на себя ответственность, а здесь все с самого начала идет наперекосяк. Во-вторых, есть правила, по которым я честно переглядываюсь с женщинами, приглашая их на танцпол. Без надобности осмелевшая женщина пытается украсть у всех, кто играет по правилам, возможность танцевать. Неслыханная дерзость!
В танго четко разделены мужское и женское. Он, несомненно, лидер, кружит партнершу в страстном сплетении, оберегая от столкновения с другими парами. Она позволяет себя вести, но именно от нее зависит темп движений и близость объятия. Только вместе они способны достигнуть гармонии. Как показывает практика, дамам в танго сложнее всего научиться следовать за партнером. Такой уж у женщин характер: все время норовят предугадать следующий шаг мужчины, понять ход его мыслей.
— Я учу начинающих: «Не чувствуешь, что он тебя повел, не ходи!» Надо не додумывать за него, а просто довериться и получать удовольствие.
Аргентинское разочарование и русская неожиданность
— Танго зародилось во второй половине ХIХ века, пережило бум в 1930–1940-е, но настоящего расцвета достигло именно сейчас,— уверен Николай.— Я много путешествую по работе и, оказываясь по рабочим делам в незнакомом городе, даже после напряженных переговоров с партнерами не спешу поскорее нырнуть в гостиничную постель. Наоборот, беру такси и мчусь в какой-нибудь старинный переулок в центре. Там, завидев людей с мешочками для обуви в руках, понимаю: мне за ними, и исчезаю за тяжелыми дверями. Делаю пару шагов по лестнице — и сердце замирает от знакомых ритмов, доносящихся со второго этажа. Точно туда! В этот момент забываю про работу, семью, политику — все буквально теряет смысл. Танцую-ем-пью, танцую-ем-пью, пью-ем-танцую и так до самого утра!
Каждый уважающий себя тангерос мечтает хоть раз в жизни попасть в Буэнос-Айрес. На родине танца каждый вечер проходит 25–30 милонг. Заманчивая перспектива — пригласить там партнершу из местных и танцевать с ней ночь напролет. Вот только оборачивается она, как правило, разочарованием. Увы, некоторые аргентинки танцуют хуже, чем американские и европейские женщины.
— Возможно, считают, что у них это умение в крови и учиться необязательно. Вторая причина связана с экономической ситуацией в стране. Далеко не все местные могут себе позволить уроки танго. Кто-то еще говорит, что аргентинцы ленивы, но я в это не верю. Зато о русских женщинах в танго слава ходит по всему свету. Они действительно хороши: прекрасно двигаются и умеют себя подать. К сожалению, в России очень мало танцующих мужчин. Здесь дамам попросту не с кем зажигать!
Строгая близость
— Encuentro milonguero переводится как «танго в близком объятии». Марафоны подобного формата в Европе существуют давно, в России первый прошел только в 2018-м и собрал всего пару десятков человек. В этом году народу прибавилось: почти полторы сотни танцоров из Бельгии, Дании, Италии, Польши, США, Швеции и других стран. Особенность мероприятия — опытные участники зрелого возраста. Поэтому никаких уроков и мастер-классов не предусмотрено. Только танго в чистом виде со строгим соблюдением кодигос! Две трети наших тангерос — иностранцы, которые впервые приехали в Россию. Между танцевальными дистанциями им устроили знакомство с Москвой, а в качестве перекуса на танцпол подавали пирожки, щи и борщ. Латиноамериканские танцы и русская кухня — что может быть лучше?
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