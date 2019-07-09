Банк «Санкт-Петербург» откроет кредитную линию ГУДП «Центр» на 3 млрд рублей для покупки техники

Банк «Санкт-Петербург» предоставит ГУДП «Центр» невозобновляемую кредитную линию на 3 млрд рублей. Кредит на закупку уборочного оборудования предоставлен на год. ГУДП приобретет 471 единицу снегоуборочной техники.

“Ъ-СПб” сообщал, что банк стал победителем конкурса на оказание услуг по предоставлению кредита. Процентная ставка по нему составит 8,51% годовых. Предприятие «Центр» ранее объявило пять конкурсов на поставку уборочной техники. Общая цена контрактов составила около 3 млрд руб.